Latvijas elektroenerģijas tīkla jaudas palielināšanā tuvākajos gados tiks ieguldīti 40 miljoni eiro, to paredz valdības apstiprinātais konkursa nolikums. Apjomīgo finansējumu, kas tiks atvēlēts no Eiropas Savienības (ES) Modernizācijas fonda, saņems AS "Sadales tīkls".
Modernizācijas fonda 40 miljonus eiro plānots ieguldīt elektroenerģijas tīkla jaudas pastiprināšanai, pievienojot papildu jaudu esošajām elektroenerģijas apakšstacijām, izbūvējot jaunas apakšstacijas, kā arī stiprinot tīklu ar jaunu augstsprieguma līniju. Konkursa ietvaros plānots īstenot projektus Vidzemes piekrastē un Saldus novadā. Konkurss "Atbalsts Latvijas elektroenerģijas tīkla jaudas pastiprināšanai" tiks īstenots ierobežotā veidā, proti, kā projekta iesniedzējs un finansējuma saņēmējs noteikts elektroenerģijas sadales sistēmas operators "Sadales tīkls". Ja nepieciešams, uzņēmums var sadarboties ar AS "Augstsprieguma tīkls".
"Latvijas kopējā elektrotīkla kapacitāte un jaudas pieejamība patlaban vērtējama kā pietiekama, tomēr eksistē apgabali dažādos reģionos, kur lielā pieprasījuma dēļ brīvās jaudas trūkst," skaidro AS "Sadales tīkls" valdes loceklis un attīstības direktors Vīgants Radziņš. "Tāpēc nepārtraukti identificējam punktus, kuros jaudu nepieciešams palielināt, un pie tā strādājam, gan palielinot esošo 110/20 kilovoltu (kV) apakšstaciju jaudas, gan būvējot jaunas apakšstacijas, tostarp šim mērķim piesaistot ES finansējumu.
Pieejamais Modernizācijas fonda finansējums elektroapgādes operatoriem AS "Sadales tīkls" un AS "Augstsprieguma tīkls" ļaus īstenot būtiskus un resursu ietilpīgus projektus: izbūvēt divas jaunas lieljaudas (110/20 kV) transformatoru apakšstacijas – vienu Saldū un otru Saulkrastos. Tāpat paredzēts arī palielināt jaudu apakšstacijā "Salacgrīva", izbūvējot gan otru 110/20 kV transformatoru, gan jaunu slēgiekārtu un tīkla vadības ēku. Te paredzēta arī jaunas 110 kV elektropārvades līnijas izbūve teju 40 kilometru garumā, kas tiks izmantota arī "Rail Baltica" dzelzceļa vajadzībām nepieciešamās infrastruktūras pieslēgšanai. Plānots, ka pēc šo darbu īstenošanas sadales elektrotīklā pieejamā jauda pieaugs par 45 megavatiem (MW), un vēl 42 MW būs pieejami atjaunojamās enerģijas ražotāju pieslēgšanai. Būtiski, ka līdz ar infrastruktūras modernizāciju jūtami uzlabosies elektroapgādes kvalitāte un drošums apkārtējām mājsaimniecībām un uzņēmumiem. Tāpat šīs investīcijas ļaus attīstīt jaunus atjaunojamās enerģijas projektus."
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild "Latvijas Mediji".