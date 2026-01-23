Eiropas Parlamenta (EP) deputāts un Budžeta komisijas loceklis Nils Ušakovs (EP Sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa) iecelts par ES 2027. gada budžeta galveno ziņotāju.
Šī ir pirmā reize vēsturē, kad kāds no Latvijas vai Baltijas valstu deputātiem EP ieņem šo stratēģiski nozīmīgo amatu, uzņemoties atbildību par ES galveno gada finanšu dokumentu.
"Man ir divi galvenie uzdevumi – sociāli atbildīgs Eiropas budžets kopumā, kā arī Austrumeiropas un pierobežas valstu intereses," pēc iecelšanas atbildīgajā postenī norādījis Nils Ušakovs.
Pašlaik jau notiekot darbs pie ES 2027. gada budžeta vadlīniju projekta, un deputāts tajā piedāvā iekļaut virkni jauninājumu. Ušakova sagatavotajā projektā īpaša uzmanība būšot pievērsta pašvaldībām, kas atrodas pie ES ārējās austrumu robežas. Šī pierobeža cieš ne tikai no drošības riskiem, bet arī no strukturālām ekonomiskām un sociālām problēmām, tāpēc ziņotājs rosina izveidot īpašu, tieši ES austrumu pierobežas pašvaldībām paredzētu atbalstu.
Tāpat sagatavotajā projektā pirmo reizi tiešā tekstā esot minēta nepieciešamība izbeigt Centrāleiropas un Austrumeiropas lauksaimnieku diskrimināciju, novēršot disproporcijas tiešmaksājumu un atbalsta mehānismos.
"Pierobežas pašvaldībām ir nepieciešamas mērķētas kompensācijas, nevis tikai saukļi. Savukārt lauksaimniekiem austrumu flangā beidzot ir jāsaņem godīga attieksme, pārtraucot gadiem ilgušo nevienlīdzību," uzsver N. Ušakovs.
Būtiski, ka pierobežas reģionu kontekstā ziņojuma projektā pieļauta iespēja finansēt robežu nostiprināšanu jeb "nepieciešamos fiziskos pasākumus", tieši izmantojot ES budžeta līdzekļus. Kopumā sagatavotais vadlīniju projekts esot izteikti sociāli orientēts. Mājoklis dokumentā definēts kā "fundamentālas tiesības, nevis spekulāciju objekts", pirmo reizi aicinot veikt Eiropas līmeņa investīcijas mājokļu pieejamībā.
Savukārt veselības aprūpē uzsvars pārvirzīts no infrastruktūras uz cilvēkresursiem, pieprasot ieviest efektīvas personāla noturēšanas stratēģijas, lai novērstu "smadzeņu aizplūšanu" no dalībvalstu veselības sistēmām.
2027. gads būs pēdējais pašreizējā daudzgadu budžeta rāmī.
Vadlīniju projektā Ušakovs piedāvās paradigmas maiņu – atteikties no loģikas "pēdējā gadā jāapgūst līdzekļi par katru cenu", tā vietā izvērtējot budžeta programmu reālo atdevi un to, kā tās palīdzējušas ikvienam ES iedzīvotājam.
Vienlaikus, strādājot pie 2027. gada budžeta, esot jāņem vērā sarežģītais finansiālais fons un "bumba ar laika degli" – pieaugošās "NextGenerationEU" parāda apkalpošanas izmaksas. Prognozes liecina, ka ES procentu maksājumi 2027. gadā var sasniegt desmit miljardus eiro, kamēr budžetā šim nolūkam ieplānoti tikai nepilni pieci miljardi.
EP deputāts informē, ka šobrīd notiekot budžeta vadlīniju izstrāde. Budžeta procedūrā tas ir pirmais un konceptuāli svarīgākais solis – politiska rezolūcija, kas definē stratēģiskās prioritātes un ietvaru, pirms Eiropas Komisija veic konkrētus skaitliskus aprēķinus. Vadlīnijas kalpo kā budžeta politiskais pamats, uz kura vēlāk būvē visu nākamā gada finanšu plānojumu.
Iepriekšējā sasaukumā Ušakovs jau ir pildījis ziņotāja pienākumus par Eiropas Parlamenta administratīvo budžetu. Taču tagad viņa atbildības joma aptver ES vispārējo budžetu.
Publikācija tapusi sadarbībā ar Eiropas Parlamenta biroju Rīgā.
