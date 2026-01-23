Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC), reaģējot uz publiski izskanējušo informāciju un iedzīvotāju fiksētajiem gadījumiem par bērnu traumām Dreiliņkalnā, aicina apmeklētājus būt īpaši piesardzīgiem un vēršas pie Rīgas domes ar lūgumu steidzami uzlabot teritorijas drošību.
Lai gan Dreiliņkalnā netiek sniegti publiski pakalpojumi un teritorija neietilpst PTAC tiešajā uzraudzībā, centrs norāda uz būtiskiem drošības riskiem, kas publiskajā telpā var apdraudēt bērnu veselību un dzīvību. Iedzīvotāju novērojumi liecina, ka reljefs un esošais labiekārtojums nav piemēroti drošai ziemas atpūtai — slīdot pa nogāzēm, bērni attīsta lielu ātrumu, zaudē kontroli un gūst traumas, saduroties ar šķēršļiem vai manevrējot nelīdzenā seguma dēļ.
PTAC uzsver, ka vietās, kur bērni regulāri gūst traumas, nepieciešami preventīvi pasākumi. Rīgas domei ieteikts nekavējoties veikt teritorijas drošības izvērtējumu, analizēt nogāžu reljefu un segumu, novērst bīstamākos infrastruktūras trūkumus, ierobežot piekļuvi riskantām zonām un uzstādīt skaidras brīdinājuma zīmes, tostarp ar informāciju par iespējamiem vecuma ierobežojumiem.
Vecākiem PTAC atgādina nepaļauties uz pieņēmumu, ka publiska vieta automātiski ir droša, pirms aktivitātēm pārliecināties par nobraucienu drošību un šķēršļiem, kā arī apsvērt aizsargekipējuma, piemēram, ķiveres, lietošanu. Situācijās, kur vide nav pielāgota drošai atpūtai, īpaši svarīga ir vecāku klātbūtne un kritisks izvērtējums.
Traumatisma risku dēļ Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks aicina vecākus ierobežot bērnu aktivitātes Dreiliņkalna stāvajās nogāzēs — neizmantot tās braukšanai ar ragaviņām, palīglīdzekļiem vai slēpēm, bet distanču slēpošanai izmantot trasi kalna pakājē.
Pašvaldība norāda, ka Dreiliņkalns nav paredzēts aktīvai atpūtai un uz to attiecas Valsts vides dienesta noteiktie ierobežojumi, jo tā ir rekultivēta izgāztuves teritorija, kas šobrīd atvērta tikai pastaigām. Ratnieks uzdevis atbildīgajam Mājokļu un vides departamentam izvērtēt situāciju un, ja nepieciešams, pastiprināt brīdinājuma zīmju izvietošanu.
