Vīrietis ar smagām sejas traumām nogādāts Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā, taču pēc dažām dienām ar viņu vairs nav izdevies sazināties. Ģimene, vairākkārt meklējot informāciju gan slimnīcā, gan policijā, joprojām nezina viņa atrašanās vietu — vīrietis skaitās bezvēsts pazudis, ziņo raidījums "Degpunktā".
Gatis traumas guva Tukumā, vēlā vakarā iesaistoties kautiņā. Dzīvesbiedre viņu nogādāja slimnīcā un par notikušo informēja māsu Vinetu. Viņa stāsta, ka sākotnējā informācija par brāļa stāvokli bijusi ļoti satraucoša.
"Viņa no slimnīcas pazvanīja, teica, ka viņš ir drausmīgi sasists, spļāva asinis. Iespējams, ribas iedūrušās plaušās, bet tās ribas nebija, paldies Dievam, iedūrušās," pauž māsa.
Vīrietim konstatēti lauzti žokļa kauli un ribas. Žokļa operācijas dēļ viņu no Tukuma pārveda uz Stradiņa slimnīcu Rīgā. Vineta brāli apciemoja un ievēroja dīvainu uzvedību, kas saglabājās arī nākamajā dienā telefonsarunā.
"Tad, kad mēs bijām tajā svētdienā, viņš teica, ka viņš jau pa nakti gribēs pīpēt un tāpat izkāps [pa logu] uzpīpēt."
Vineta pieļauj, ka uzvedību varēja ietekmēt iepriekšējas alkohola problēmas, detokss, šoks vai iespējama galvas trauma. Noruna bija, ka pēc operācijas Gatis sazināsies ar ģimeni, taču divas dienas vēlāk telefons tā arī netika pacelts. Sazinoties ar slimnīcu, sieviete uzzināja, ka vīrietis jau izrakstīts.
Stradiņa slimnīca norāda — ja pacientam nav konstatēti apstākļi, kas liegtu pieņemt lēmumus, viņš var pats pārtraukt ārstēšanos. Datu aizsardzības dēļ konkrētais gadījums netiek komentēts.
Saprotot, ka brālis varētu būt viens pats Rīgā un ar iespējamu galvas traumu, Vineta vērsās policijā. Tukuma iecirknī viņai ieteikts iesniegumu rakstīt elektroniski, taču vēlāk noskaidrots, ka Valsts policija to nemaz nav saņēmusi. Pēc vairāku dienu neziņas ģimenes bažas tikai pieauga, un Gata atrašanās vieta joprojām nav zināma.
Plašāk par vīrieša pazušanas apstākļiem skatieties 22. decembra "Degpunktā" sižetā.
