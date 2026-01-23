Trešdien ap pulksten 17.30 Jelgavā notikusi frontāla sadursme starp Jelgavas autobusu parka autobusu un vieglo automašīnu, ziņo "Degpunktā". Negadījums noticis brīdī, kad "Škoda" vadītājs, neizvēloties laikapstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu, iebraucis pretējā joslā. Sadursmes rezultātā vieglais auto tika uzstumts ielas malā stāvošā "Citroën" markas transportlīdzeklī.
Negadījumā cietušas divas personas — "Škoda" vadītājs un autobusa pasažiere. Valsts policijā par notikušo uzsākts administratīvā pārkāpuma process.
"Ceļu satiksmes negadījumā fiziski cieta divas personas. Valsts policijā par notikušo ir uzsākts administratīvā pārkāpuma process."
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests informē, ka abu cietušo traumas sākotnēji nav vērtētas kā smagas, tomēr papildu izmeklējumu dēļ viņi nogādāti ārstniecības iestādē.
"Lai gan gūtās traumas pirmajā brīdī nav vērtējamas ka smagas, bet nepieciešami papildu izmeklējumi, tādēļ
cietušie nogādāti ārstniecības iestādē stabilā stāvoklī."
Jelgavas autobusu parka pārstāvis skaidro, ka autobuss tikko bija izbraucis no pieturas un tuvojās maršruta noslēgumam, tādēļ tajā atradās maz pasažieru. Autobusa vadītājs negadījumā nav cietis un jau nākamajā dienā turpinājis darbu.
Uzņēmumā norāda — transportlīdzeklis, visticamāk, būs jānoraksta, jo bojājumi skāruši gan priekšdaļu, gan grīdas konstrukciju, kas ietekmē ritošās daļas ģeometriju. Ņemot vērā autobusa izlaiduma gadu, atjaunošana varētu būt ekonomiski nepamatota.
Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 134 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietušas 19 personas. Ceļu satiksmes jomā pieņemts 421 administratīvo pārkāpumu lēmums, tajā skaitā 143 par ātruma pārsniegšanu un četri par agresīvu braukšanu. Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā uzsākti divi administratīvo pārkāpumu procesi un viens kriminālprocess.
Plašāk uzziniet 22. decembra "Degpunktā" sižetā.
