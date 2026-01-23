Pēc 20 gadu pārtraukuma Latvijā izdota jauna Sarkanā grāmata par retām, apdraudētām un izzudušām sugām. Tas ir pēdējās desmitgadēs plašākais un aktuālākais zinātniskais apkopojums par valstī retām, apdraudētām un izzudušām sugām, kas sabiedrībai, politikas veidotājiem un dabas aizsardzībā iesaistītajiem sniegs priekšstatu par šo sugu stāvokli Latvijā un palīdzēs veicināt šo sugu saglabāšanu, vēsta 360TV Ziņas.
Latvijas Sarkanās grāmatas jaunais izdevums aptver sešus sējumus, kuros iekļauti 1 069 sugu (to skaitā pasugu, populāciju u.c.) apraksti arī par gandrīz apdraudētām sugām vai sugām, par kurām trūkst datu un informācijas izzušanas riska novērtēšanai.
“Pēc vairāk nekā 20 gadu pārtraukuma mums atkal ir zinātniski pamatots un starptautiski salīdzināms vērtējums par Latvijas dabas trauslāko daļu. Šis izdevums ir ne vien mēraukla mūsu spējai nosargāt bioloģisko daudzveidību, bet arī atspulgs sabiedrības zināšanām un attieksmei pret dabas vērtībām. Tā nav tikai datu krātuve, bet gan valsts mēroga simbols un mūsdienīgs rīks, kas palīdzēs pieņemt tālredzīgus lēmumus dabas aizsardzībā nākamajās desmitgadēs,” uzsver Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektore Laura Anteina.
Grāmatas saturs tapis četru gadu garumā (2021.–2025.), apvienojot plašu zinātnieku un dabas ekspertu loku. Pirmo reizi Latvijas vēsturē sugu apdraudētības jeb izzušanas riska vērtēšana veikta atbilstoši pasaulē atzītajai Starptautiskās dabas un dabas resursu aizsardzības savienības (International Union for Conservation of Nature, IUCN) metodikai, kas nodrošina iegūto rezultātu plašāku izmantošanu arī starptautiskā mērogā.
“Ceram, ka jaunā Sarkanā grāmata kļūs par vērtīgu informācijas avotu ikvienam, kam rūp Latvijas daba – pētniekiem, studentiem, skolēniem, kā arī ikvienam dabas mīļotājam. Tā palīdzēs izprast, kurām sugām mūsu uzmanība šobrīd nepieciešama visvairāk,” norāda projekta LIFE FOR SPECIES vadītāja Gunta Čekstere-Muižniece.
Izdevums ir strukturēts sešos tematiskos sējumos: sēnes, ķērpji un gļotsēnes; sūnas un mieturaļģes; vaskulārie augi; bezmugurkaulnieki; zivis, abinieki, rāpuļi un zīdītāji; putni.
Grāmatā iekļauto sugu vērtēšanā piedalījās vairāk nekā 55 sugu eksperti no Latvijas un Igaunijas, savukārt vērtējumus recenzēja 37 ārvalstu eksperti no astoņām Eiropas valstīm. Tika rīkotas gan ekspertu sanāksmes, gan publiskas diskusijas, kurās varēja iesaistīties arī plašāka sabiedrība.
Grāmatas elektroniskā versija jau drīzumā būs brīvi pieejama ikvienam interesentam vietnē https://sarkanagramata.lu.lv/ . Savukārt izdevuma drukātā versija jau no 23. janvāra apskatei pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes Rāznas, Ķemeru, Gaujas nacionālo parku un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta dabas centros, kā arī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Tuvākajos mēnešos grāmatas varēs lasīt arī lielākajās publiskajās, kā arī izglītības iestāžu bibliotēkās visā Latvijā.
