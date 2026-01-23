Personas nolaupīšanas organizēšanā aizdomās turētais bijušais Franču Ārzemnieku leģiona karavīrs Dāvids Krūmiņš šobrīd izvairās no izdošanas Vācijai un joprojām atrodas starptautiskā meklēšanā.
Pēc lēmuma par personas izdošanu stāšanās spēkā Ģenerālprokuratūra bija uzdevusi Valsts policijai organizēt Krūmiņa nodošanu ārvalsts tiesībsargājošajām iestādēm. Tā kā viņam nebija piemērots ar brīvības atņemšanu saistīts drošības līdzeklis, Krūmiņš tika informēts par nodošanas vietu un laiku un apstiprināja informācijas saņemšanu, taču noteiktajā brīdī neieradās, norādīja policijā.
Prokuratūrā atgādina, ka Krūmiņš tika aizturēts starptautiskas operācijas laikā 2025. gada novembrī. Policija toreiz lūdza tiesu piemērot apcietinājumu, taču tiesa, ņemot vērā personas raksturojumu un solījumus sadarboties, lēma par drošības līdzekli, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu.
Prokuratūra uzsver, ka izvairīšanās no izdošanas lēmuma izpildes un noziedznieka slēpšana ir krimināli sodāma rīcība. Iedzīvotāji, kuru rīcībā ir informācija par Krūmiņa iespējamo atrašanās vietu, aicināti nekavējoties vērsties policijā.
Krūmiņš tiek turēts aizdomās par personas nolaupīšanas organizēšanu Vācijas teritorijā. Presē viņš dēvēts arī par influenceri un televīzijas šovu dalībnieku. Iepriekš sniegtajās intervijās vīrietis apgalvojis, ka astoņus gadus dienējis Franču Ārzemnieku leģionā un darbojies tuvās aizsardzības vienībā, kā arī kādas apmācību programmas laikā uz vairāk nekā mēnesi nonācis gūstā Mjanmā.
2025. gada novembrī Vācijas policijas vadītā starptautiskā operācijā, kurā piedalījās arī Latvijas, Dānijas un Francijas tiesībsargājošās iestādes, kā arī Eiropols, tika aizturēti vairāki Latvijas valstspiederīgie. Operācija bija vērsta pret algotņu grupu, kuru bija nolīdzis konkurējošs organizētās noziedzības grupējums, lai nolaupītu ar narkotiku tirdzniecību saistītu personu.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka aizdomās turētajiem bijušas specifiskas militāras zināšanas un nozieguma izdarīšanai paredzēts ekipējums. Vairāki no iesaistītajiem ir bijušie Franču Ārzemnieku leģiona karavīri. Eiropols norāda, ka šāda prakse — augsti apmācītu personu izmantošana vardarbīgu noziegumu veikšanai organizētās noziedzības interesēs — Eiropā tiek konstatēta arvien biežāk un rada nopietnus drošības riskus.
