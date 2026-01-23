Mūziķis Atis Ieviņš, grupas "The Rock Brothers" solists, atklāti stāsta par laulības krīzi un sievas iespējamo neuzticību. Viņš atzīst — piedzīvotās sāpes ir ļoti smagas un mainījušas viņa ikdienu, raksta žurnāls "Jauns & Privāts".
Atis un Renāte Ieviņi pazīstami kopš skolas laikiem, bet apprecējās 2014. gada 12. maijā. Viņiem dzima divas meitas — pēc pirmās piedzimšanas attiecības tika noformētas oficiāli. 2024. gadā pasaulē nāca vēl viena meita. Iepriekš intervijā žurnālam "Privātā Dzīve" mūziķis attiecības raksturojis kā saskanīgas un balstītas savstarpējā sapratnē.
Ieviņš stāsta, ka sieva bijusi viņa pirmā mīlestība, ar kuru saistās spilgtas jaunības atmiņas, tostarp pirmais skūpsts Ogres Zilajos kalnos. Tomēr 2025. gada vasarā Atis sievas telefonā atradis privātas sarakstes, kas radījušas aizdomas par ilgstošu neuzticību.
Tas kļuva par punktu attiecībām.
Mūziķis neslēpj — vissāpīgāk ir ne tikai sievas nodevība, bet arī tas, ka ikdienā vairs nav iespējams būt kopā ar meitām Elzu un Grietu.
"Šīs sāpes nevar ne izstāstīt ne aprakstīt."
Dziedātājs intervijā atzīst, ka pārdzīvojumi bijuši tik smagi, ka nācies saskarties ar domām par pašnāvību, un uzsver — pieņēmums, ka vīriešiem nodevība nesāp, ir maldīgs.
"Bija brīži, kad gribēju izdarīt pašnāvību."
Atis Ieviņš norāda, ka laulību plānots šķirt janvāra beigās attālināti. Neraugoties uz piedzīvoto, divu meitu tēvs cenšas saglabāt cerību, ka ar laiku sāpes mazināsies un dzīvē atkal parādīsies gaisma.
