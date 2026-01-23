Ar romantisku balādi klajā nāk Chris Noah, kurš meistarīgi atklāj ilgošanās un attiecību nozīmi dziesmā "Kā agrāk". Chris Noah gatavojas jaudīgam 2026. gadam, jo ne tikai izmēģinās spēkus populārajā TV šovā "Koru kari", bet arī pieskandinās Siguldas pilsdrupas savā līdz šim vērienīgākajā solokoncertā.
Par jauno dziesmu Chris Noah saka: "Mēs bieži vien neapzināmies, cik lielu iespaidu uz katru no mums atstāj līdzcilvēki. Reizēm saprotam šo cilvēku nozīmi brīdī, kad viņu mūsu dzīvēs vairs nav. Dziesma nebūt nestāsta tikai par romantiskām attiecībām, arī par sirdsdraugiem, ģimenes locekļiem, ar kuriem mainās attiecības un atstāj uz mums lielu iespaidu."
Katrai dziesmai ir savs īstais laiks — šī skaņdarba melodija sakomponēta pirms vairākiem gadiem, taču gaidīja īsto brīdi un tekstu. Mūzikas autors ir pats Chris Noah, taču ar tekstu mūziķim palīdzējis grupas "Laika Suns" solists Arnis Račinskis. Dziesmu producējis Chris Noah draugs un ilggadējais muzikālais līdzgaitnieks, britu producents Kristofers Hariss (Kristofer Harris).
Dziesmai "Kā agrāk" tapis arī sapņains videoklips Elvija Pārpuča režijā. Video filmēts Čehijas galvaspilsētā Prāgā uz garākā metro eskalatora Eiropā. Video simboliski stāsta par mirkļiem, kad nejauši satiekamies uz mirkli, bet atceramies šo tikšanos visu mūžu. "Dziesma varētu būt arī apslēpts un sevī noglabāts izmisuma sauciens. Izstāstīju savas sajūtas režisoram un izvēlējāmies dziesmas vēstījumu vizualizēt šādi," turpina Chris Noah.
Talantīgais mūziķis Chris Noah izsludinājis savu līdz šim lielāko solokoncertu Siguldas pilsdrupās. Koncerts būs vasaras sagaidīšanas svētki, mūziķis cītīga gatavojas, lai var pārsteigt fanus jau 6. jūnijā. Savukārt, dziesma savu pirmatskaņojumu piedzīvos Latvijas Radio 2 dziesmu aptaujas "Muzikālā banka 2025" finālšovā, kas notiks 24. janvārī Daugavpilī un būs redzams tiešraidē LTV1.
