Kuldīgas novadā aizvadītajā naktī noticis postošs ugunsgrēks — pilnībā nodegusi pašvaldībai piederoša divstāvu dzīvojamā māja pie Ēdoles pils. Aptuveni 400 kvadrātmetru platībā degošajā ēkā viens cilvēks gāja bojā, viens guva traumas, divi iedzīvotāji evakuējās pašu spēkiem, bet vairāki palikuši bez pajumtes, ziņo raidījums "Degpunktā".
Ugunsgrēks vecajā pasta ēkā plosījās vairākas stundas, un liesmas bija redzamas jau no liela attāluma. Traģiski dzīvību zaudēja viens no otrā stāva iemītniekiem. Kaimiņi stāsta, ka pamodušies no trokšņiem un ieraudzījuši atklātu liesmu.
Glābēji notikuma vietā ieradās iespējami ātri — vienu cilvēku no ēkas iznesa ugunsdzēsēji, bet pārējie paspēja izkļūt paši. Visticamāk, ugunsgrēks sācies bojāgājušā vīrieša dzīvoklī, taču precīzus iemeslus skaidros eksperti.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā norāda, ka nelaime pamanīta pārāk vēlu. "Ugunsgrēka ierašanās brīdī ēka jau dega ar atklātu liesmu —
ja nams būtu aprīkots ar dūmu detektoru un zvans 112 tiktu veikts dažas minūtes ātrāk, postaža varēja būt daudz mazāka"
uzsver VUGD pārstāve Anete Strazdiņa.
Dzēšanas darbi turpinājās līdz pulksten 6 rītā, bet vēlāk notikuma vietā strādāja arī mediķi un policija. Pagalmā sastaptais vietējais iedzīvotājs Imants stāsta, ka bojāgājušais bijis viņa kaimiņš un sievas draudzenes brālis. Ģimene ilgstoši centusies palīdzēt vīrietim cīnīties ar atkarību no alkohola.
"Tur bija tā, ka sāk dzert līdz brīdim, kad paliek bez samaņas," skumji saka Imants.
Iespējamais ugunsgrēka cēlonis varētu būt vai nu nomesta cigarete, vai nepareizi kurināta krāsns. Bojāgājušais, tāpat kā pārējie iemītnieki, dzīvoja sociālajā dzīvoklī. Pašvaldība uzturējusi saziņu ar cietušajiem — daļai bijusi nepieciešama palīdzība, citi pajumti atraduši paši.
Plašāk skatieties 22. janvāra "Degpunktā" sižetā.
Aptauja
Kā tu vēlētos lasīt portāla LASI.LV saturu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu