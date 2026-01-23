Ar plašu politisko atbalstu EP vakar apstiprināja ziņojumu par dronu un pretdronu spēju attīstību ES.
Ziņojums balstīts divās skaidrās atziņās: pret Eiropu vērstā agresija, visticamāk, arvien palielināsies ar dažāda mēroga dronu uzbrukumiem un Eiropai tam ir jābūt gatavai. Otrkārt, ES rīcībā jau ir nepieciešamie instrumenti, lai šos draudus novērstu, bet tie ir mērķtiecīgi jāizmanto un jāattīsta atbilstoši mūsdienu realitātei.
Apstiprinātais ziņojums iezīmē būtisku soli ceļā uz vienotu, mērķtiecīgu un ilgtermiņā noturīgu Eiropas Savienības pretdronu kara stratēģiju. Referents un šī ziņojuma autors ir EP deputāts no Latvijas Reinis Pozņaks (Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa). Pēc balsojuma EP viņš uzsver: "Esmu gandarīts, ka faktiski visas politiskās grupas atbalstīja dronu ziņojumu, kura izstrādei veltīju teju gadu. Eiropas Parlamentā ļoti reti dokumenti saņem gandrīz 90% politiskā atbalsta, un šis ir viens no tiem. Tas skaidri parāda, ka neatkarīgi no politiskās piederības deputāti apzinās, cik izšķiroša mūsu drošībai ir dronu industrija."
Ziņojums tapis pēc intensīva darba, ietverot praktisku pieredzi no frontes dronu operatoriem, vizītes sensitīvās pētniecības un ražošanas struktūrās, kā arī ciešā dialogā ar politikas veidotājiem un industrijas pārstāvjiem visos līmeņos. Deputāts ir pārliecināts, ka tas kalpos arī kā stratēģisks ceļvedis, lai palīdzētu Eiropas Savienībai efektīvi reaģēt uz pieaugošajiem dronu kara draudiem.
Izpētes dokuments un ziņojums piedāvā visaptverošu pieeju, sākot no mūsdienu kaujaslauka labākajām praksēm līdz dronu un pretdronu sistēmu iepirkumiem, finansēšanai un ražošanas jaudu attīstībai, kā arī ciešākai ES–NATO sadarbībai un stratēģiskajām partnerībām. Tajā uzsvērts, ka pareizi īstenota stratēģija ļaus ne tikai atjaunot pretestības spējas, bet arī pārspēt pretiniekus gan aizsardzības, gan uzbrukuma kapacitātē, veidojot labi apmācītus, integrētus un kaujai gatavus bruņotos spēkus.
"Droni vairs nav nākotnes tehnoloģija. Tie jau šodien būtiski ietekmē gan militāro drošību, gan civilās aizsardzības spējas. Šie apdraudējumi nešķiro ideoloģijas, un tieši tāpēc Eiropai jāspēj rīkoties vienoti. Jārēķinās arī ar to, ka droni kļūs pieejamāki, lētāki un tehnoloģiski attīstītāki un ka tos izmantos gan valstis, gan organizācijas dažādos nolūkos, arī nedraudzīgos. Eiropas pienākums ir būt gatavai šai realitātei, stiprinot savu industriju un civilo aizsardzību," norāda Reinis Pozņaks.
Publikācija tapusi sadarbībā ar Eiropas Parlamenta biroju Rīgā.
