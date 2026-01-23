Pagājušajā gadā Vācija izraidījusi aptuveni 23 000 ārvalstnieku, kas ir par 15% vairāk nekā 2024. gadā, kad no valsts tika izraidīti aptuveni 20 000 imigrantu, liecina laikraksta "Die Welt" tīmekļa vietnē ceturtdien publicētie Iekšlietu ministrijas dati.
Savukārt kopš 2023. gada, kad tika deportēti apmēram 16 000 imigrantu, izraidīto skaits pieaudzis par 45%.
"Vairāk izraidīšanu, mazāk [nelegālos imigrantus] piesaistošo faktoru, efektīvāka kontrole. Mēs ieviešam kārtību migrācijas politikā," uzsvēris iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrints.
Saskaņā ar pētnieciskā projekta "Integration" datiem izraidīto skaits nepārtraukti audzis kopš 2020. gada, kad tika deportēti 10 800 ārvalstnieku.
Tikmēr agrāk izraidīto skaits bija lielāks. Tas sāka samazināties kopš 2016. gada, kad tika izraidīti gandrīz 25 400 nelegālie imigranti. 2017. gadā izraidīto skaits bija gandrīz 24 000, un turpmākajos gados tas turpināja kristies.
Tajā pašā laikā "Die Welt" norāda, ka 2025. gada vidū Vācijā uzturējās 220 000 ārvalstnieku, kas bija jāizraida. Daudzi no tiem Vācijā uzturas jau gadiem.
Vienlaikus Vācijas varasiestādes palielina dažādus stimulus, lai imigranti, kas valstī uzturas nelegāli, brīvprātīgi izceļotu, un centrālā valdība šajā jautājumā sākusi sarunas ar federālajām zemēm.
Vācijas varasiestādes atsākušas arī afgāņu un sīriešu izraidīšanu uz to izcelsmes valstīm. 2025. gada 24. decembrī uz Sīriju pirmo reizi kopš pilsoņkara sākuma 2011. gadā tika izraidīts kāds noziedznieks, kas bija notiesāts par dažādiem ar narkotikām saistītiem noziegumiem.
Tikmēr patvēruma pieprasījumu skaits salīdzinājumā ar 2024. gadu pērn sarucis par 50%, janvāra sākumā paziņoja Iekšlietu ministrija.
Pagājušajā gadā Vācijas teritorijā tika iesniegti 113 000 primārie patvēruma pieprasījumi, kamēr 2024. gadā tika saņemti 230 000 pieprasījumu, bet 2023. gadā - 329 000.
Dobrints norādījis, ka to izdevies panākt, atjaunojot robežkontroli uz sauszemes robežām, apturot imigrantu ģimeņu apvienošanās programmu, atceļot paātrinātās naturalizācijas iespēju un palielinot izraidīšanu skaitu.
Aptauja
Kad noskaidrojies, ka nelegāli ieceļojušajam migrantam patvērums nepienākas, ko darīt valsts iestādēm?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu