Lauksaimniekiem būs pieejams astoņu miljonu eiro vērts atbalsts ieguldījumiem zaļajā enerģijā un energoefektivitātē – puse no šī finansējuma paredzēta ieguldījumiem atjaunīgās enerģijas ražošanā, bet otra puse – energoefektivitātes paaugstināšanā.
Atbalsts paredzēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.–2027. gadam pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem AER izmantošanai vai energoefektivitātes palielināšanai" ceturtajā kārtā. Tā mērķis ir palīdzēt lauksaimniekiem samazināt enerģijas izmaksas un kļūt neatkarīgākiem, izmantojot saules paneļus, biogāzi, siltumsūkņus un citus videi draudzīgus risinājumus savām vajadzībām, kā arī ieviest enerģijas taupīšanas pasākumus saimniecībās.
"Saules paneļu ierīkošana saimniecības patēriņa nodrošināšanai izmaksā aptuveni 40–80 tūkst. eiro. Tas nozīmē, ka ar šo naudu varētu atbalstīt 100 līdz 200 saimniecības. Tas ir neliels skaits. Salīdzinājumam – Lietuva un Igaunija līdzīgiem mērķiem šajā periodā ir novirzījušas krietni lielākus resursus," norāda "Zemnieku saeimas" valdes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš, atzīstot, ka pieprasījums gandrīz vienmēr ir pārsniedzis piedāvājumu. "Ņemot vērā ļoti saspringto finanšu situāciju nozarē – ienākumu kritumu un pieaugošas izmaksas –, lauksaimnieki meklē veidus, kā dažādot savus ienākumu avotus un kā padarīt prognozējamākus un zemākus izdevumus. Arī iepriekšējās kārtās bija iespējams izmantot atbalstu gan atjaunojamo energoresursu ražošanai, gan saimniecību energoefektivitātes uzlabošanai. Nedaudz lielāka saimnieku aktivitāte vienmēr ir bijusi atjaunojamo energoresursu apakšpasākumā, jo investīcijas saules paneļos dod redzamu, aprēķināmu atdevi elektroenerģijas rēķinā, savukārt energoefektivitātes pasākumi (siltumizolācija, LED apgaismojums) ir mazāk uzkrītoši, lai gan ilgtermiņā tikpat efektīvi," skaidro J. Lazdiņš. Viņš prognozē, ka lauksaimnieku atsaucība ceturtajā kārtā būs augsta. "Iespējams, pat vēl augstāka nekā iepriekšējās kārtās, triju iemeslu dēļ. Pirmkārt, elektroenerģijas cenas Latvijā 2024.–2026. gadā ir bijušas svārstīgas un kopumā augstas, kas motivē lauksaimniekus investēt pašpatēriņa enerģijas ražošanā. Otrkārt, pieteikšanās termiņš ir no 19. jūnija līdz 1. septembrim – trīs mēneši ir pietiekami, lai sagatavotu projektu. Treškārt, lauksaimnieki jau ir uzkrājuši pieredzi, viņiem ir iespēja apskatīt dabā darbojošos projektus un mācīties no kļūdām," secina J. Lazdiņš.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild "Latvijas Mediji".