Mist 4.2 °C
P. 01.05
Ziedonis
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
PAR SVARĪGO
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma
#baltija #elektrība #energoefektivitāte #energoresursi #savaenerģija #sif_maf2025

Sava enerģija. Baltija — pagaidām enerģijas importētāja

Ilmārs Randers / Latvijas Avīze
2026. gada 01. maijs, 00:00
Klausies ziņu audio formātā
2026. gada 01. maijs, 00:00
"Līdz ar atjaunīgo energoresursu tehnoloģiju attīstību elektroenerģijas ieguves jomā mums ir iespēja sevi pilnībā nodrošināt un nākotnē enerģiju arī eksportēt," uzskata Edgars Groza, kompetences stiprināšanas programmas "Nākotnes enerģētikas līderi Latvijā" vadības grupas priekšsēdētājs.
"Līdz ar atjaunīgo energoresursu tehnoloģiju attīstību elektroenerģijas ieguves jomā mums ir iespēja sevi pilnībā nodrošināt un nākotnē enerģiju arī eksportēt," uzskata Edgars Groza, kompetences stiprināšanas programmas "Nākotnes enerģētikas līderi Latvijā" vadības grupas priekšsēdētājs.
Foto: Indulis Burka / Latvijas Mediji

Baltijas valstis joprojām vēl ir elektroenerģijas importētājas, naudas izteiksmē importa apjoms mūsu reģionā iepriekš sasniedza vairāk par miljardu eiro gadā un šī nauda pameta Baltijas valstu ekonomikas.

Reklāma

Taču pozitīvā ziņa ir tā, ka atjaunīgās enerģijas ģenerācijas staciju pienesums arvien pieaug un, sākot no 2022. gada, enerģijas imports pakāpeniski samazinās. Galvenokārt pateicoties Lietuvā strauji sabūvētajām vēja elektrostacijām (VES), kas jaudu ziņā gandrīz četrkārt pārsniedz nākamo sekotāju Baltijā – Igauniju.

Latvija VES jaudu ziņā pagaidām ir pēdējā: uzbūvēti 137 MW un patlaban būvējas vēl 489 MW. Līdz ar to pavisam droši, ka tuvākajā laikā kopējā jauda sasniegs 626 MW, kas tāpat ir mazāk, nekā jau tagad ekspluatējas Igaunijā – 711 MW. Savukārt Lietuva šobrīd Baltijas mērogā ir ar "gaismas gadu" atrāvienu – ar 2848 MW VES ģenerācijas jaudām.

Kādēļ vēja parki ir tik svarīgi?

"Šā gada ziema (janvāris un februāris) bija aukstākā aizvadītajos 20 gados. Arī Skandināvijas valstīs, kur ļoti liels īpatsvars, gandrīz 50%, ir apkures sistēmām ar elektriskajām ierīcēm. Piemēram, Somijā ir arī atomenerģija, kas samērā lētu elektrību ražo visu gadu. Taču aukstās ziemas dēļ viņi tērēja paši un nebija ko mums pārdot. Tādēļ Baltijai, pamatā Latvijai, enerģijas ražošanai nācās dedzināt gāzi. Tas bija dārgi, janvārī un februārī MW/h vidēji pie mums maksāja 150 eiro. Turklāt 26. februārī vēl ASV un Izraēla sāka karu Tuvajos Austrumos, dabasgāzes un cita fosilā kurināmā cenas uzskrēja debesīs.

Bet! Skatāmies, kas notiek enerģijas biržā tagad? Redzam cenu kritumu! Jau martā vidējā cena par MW/h bija 71 eiro un aprīlī – jau 56 eiro. Skaidrojums viens un vienkāršs – pavasarī ar citu jaudu sāk strādāt saules parki (SES) un turpina VES. Ar šīm stacijām arī Baltijā ejam uz enerģētisko neatkarību, jau tuvākajā laikā – arī eksportu. Vēl būtiska iezīme, ja salīdzinām kaut vai šo un pagājušo gadu: 2025. gada martā MW/h vidēji maksāja 95 eiro, šogad – tajā pašā periodā 75 eiro. Gandrīz par 20% mazāk, jo arī gada laikā ģenerācijas jaudas Baltijā ir pieaugušas," par elektrības lietotājam pirmajā brīdī sarežģītām lietām vienkāršā valodā stāsta Lauris Baltiņš, AS "Latvenergo" Atjaunīgās enerģijas atbalsta daļas vadītājs.

Viņš arī paskaidro, kādēļ tieši VES mūsdienu enerģētikā ir īpaša vieta. "Cenu veidošanās biržā balstās principā, ka pirmo rindā paņem konkrētajā brīdī lētāko pieejamo enerģiju. Pavasarī un vasarā ierasti tā ir no SES un VES iegūtā enerģija – enerģētiķi un arī ikviens interesents to labi var redzēt, ja vien ir vēlēšanās sekot biržas datiem. Un, lūk, izņemot janvāri un februāri, jau šogad VES Baltijā ir kļuvušas par vadošo energoresursu ieguves avotu, galvenokārt pateicoties Lietuvai.

Latvija ar savu labi diversificēto enerģijas ieguves portfeli un HES kaskādi uz Daugavas joprojām gan ir vadošajās pozīcijās Baltijā. Tautas valodā runājot, mums "uz kakla" ir arī enerģijas balansēšanas pienākums reģiona mērogā, ko varam nodrošināt ar saviem TEC, un par to mums arī labi samaksā. Taču drīzumā arī šajā pienākumā un pakalpojumā nebūsim vienīgie, jo līdz gada beigām Lietuvā būs uzstādītas lielas jaudas ar enerģijas uzkrāšanas baterijām un konkurence sāksies arī šajā jomā," kopējo ainu iezīmē Lauris Baltiņš.

Latvijā un Igaunijā viegli neiet

Enerģētikas ekspertu aprēķini rāda, ka vēja enerģija tagad ir viens no lētākajiem elektroenerģijas iegūšanas avotiem Eiropā. Izlīdzinātajās ražošanas izmaksās, tas ir, ierēķinot staciju uzstādīšanu un uzturēšanu, SES elektrība izmaksā 46–61 eiro par megavatstundu (MWh), savukārt sauszemes VES 44–66 eiro par MWh. Jūras atkrastes VES enerģijas pašizmaksa sarežģīto uzstādīšanas tehnoloģiju dēļ jau ir gandrīz divkārt dārgāka, svārstoties starp 60 un 106 eiro par MWh, bet no gāzes TEC iegūtā enerģija Eiropā tagad izmaksā visvairāk – no 122 līdz 131 eiro par MWh, turklāt, kā redzam, gāzes cenas tagad ir ļoti svārstīgas.

Reklāma
Reklāma

Prognozes liecina, ka Baltija no importētājas par eksportētāju varētu kļūt tuvāko gadu laikā, kad pilnībā būs realizēti plānotie jūras un sauszemes vēja parku projekti. 

Tomēr SES un VES attīstība, īpaši Latvijā un Igaunijā, līdz šim ir notikusi lēnāk, nekā nepieciešams, lai reģions kļūtu par neto enerģijas eksportētāju. Vai Lietuvas enerģijas bads, kas sākās pēc Ignalinas atomstacijas slēgšanas un Lietuva no elektrības eksportētājas kļuva par lielāko importētāju Baltijā, ir vienīgais iemesls, kādēļ VES būvniecība tur notika straujā, enerģētiķu skatījumā, eiropeiski civilizētā veidā?

Piemēram, mūsu AS "Latvenergo" ir diezgan plaša klientu bāze Lietuvā, tādēļ arī savas ģenerācijas jaudas kaimiņzemē, ieskaitot "Elektrum" VES Akmenes un Telšu pilsētu apkaimē. Līdz ar to mūsu enerģētiķi diezgan labi pārzina tendences kaimiņzemē un atzīst – pagājušais gads faktiski bijis pēdējais, kad šajā Lietuvas VES vilcienā varējis iekāpt, lai ieguldījumus saprātīgos termiņos arī atpelnītu, jo tur strauji attīstoties ne tikai pašu lietuviešu, bet arī igauņu, vācu un skandināvu izcelsmes kapitālam piederošas VES.

Pirms vēja parki Lietuvā sākti būvēt, vietējie speciālisti kopā ar valdību un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem devušies uz pašvaldībām, tikušies ar iedzīvotājiem, situāciju un iespējas skaidrojuši, sabiedrību izglītojuši. Mūsdienīgās enerģijas ieguves atbalsta pozīcijās nostājusies pat baznīca!

Tikmēr pie mums un arī Igaunijā lielā mērā šis process noticis pašplūsmā. Ar sabiedrības izglītošanu, labu gribēdami, pamatā nodarbojušies paši VES projektu attīstītāji, kas šaubas raisījis vairāk par uzticēšanos. Šī tēma bijusi un paliek ļoti pateicīga arī dažādām sazvērestības teorijām. Arī speciālā NATO pētījumā esot secināts, ka "pretvēja kustība" ir viens no Kremļa hibrīdkara rīkiem, lai Baltija netuvotos ES kopējām vērtībām un klimata neitralitātes mērķiem.

Cik sarežģīti un grūti ar šīm lietām iet pie mums Latvijā, redzam regulāri – arī šonedēļ bija VES noliedzēju pikets pie valdības mājas. Īpašnieka nolaidība saistībā ar "pensionētas" vēja turbīnas nogāšanos Dienvidkurzemē protestiem un šaubām deva vēl papildu sparu un iedvesmu.

Savukārt Igaunijā pēdējā laikā šajā ziņā klājoties vēl sarežģītāk, zinātāji lēš, ka igauņi ar savām 711 MW VES jaudām kādu laiku tā arī palikšot. Līdzīgi kā Latvijā, arī tur uz sapulcēm par VES projektu attīstību braucot organizētas cilvēku grupas, kas izplatot ziņas, ka VES paredzētas cilvēku nomērdēšanai, valdībai nedrīkst uzticēties utt. Turklāt visādu sazvērestību teoriju izplatītājiem Igaunijā uzradušies vēl arī citi sabiedrotie – iniciatīvas grupa, kas lobē vietējās atomspēkstacijas būvniecību. Viņu taktika esot vēl smalkāka un iedarbīgāka par atklāti noliedzošās pozīcijās esošajiem – piemēram, ieguvumi no VES nav tik viennozīmīgi, vajag vēl padomāt, jaudas nestabilas, citi avoti būtu labāki utt. Kaut arī atomelektrostaciju Igaunijā labākajā gadījumā varētu uzcelt ne agrāk par 2036. gadu.

Jāattīsta arī starpvalstu savienojumi

"Baltijā esam situācijā, kad elektroenerģiju gada griezumā ir nācies importēt līdz pat 40% no vajadzīgās enerģijas. Pilnīgā atkarībā esam arī no fosilo energonesēju importa, un tas viss, protams, ietekmē mūsu ekonomiku attīstību, konkurētspēju globālā mērogā. Taču līdz ar atjaunīgo energoresursu tehnoloģiju attīstību vismaz elektroenerģijas ieguves jomā mums ir iespēja sevi pilnībā nodrošināt un nākotnē – enerģiju arī eksportēt," uzskata Edgars Groza, nevalstiskās organizācijas (NVO) "Nākotnes enerģētikas līderi Latvijā" (Pasaules Enerģijas padomes Latvijas Nacionālās komitejas iniciētā kompetences stiprināšanas programma) vadības grupas priekšsēdētājs. Viņš šajā NVO darbojas jau piekto gadu, arī ikdienas darbībā ir cieši saistīts ar enerģētikas nozari.

Reklāma
Ieteiktie raksti

Skatoties uz pilnīgi jaunu elektrostaciju būvniecību, vislētākais risinājums šobrīd esot saules parku būvniecība. SES varot diezgan ātri uzbūvēt, bet šiem parkiem piemītot arī daudzi mīnusi – vairāk nekā VES, jo saule nespīd visu laiku, naktī no šī avota nesaņemam neko.

"Nākamais izdevīgākais enerģijas iegūšanas avots ir sauszemes vēja elektrostacijas, un tas arī ir galvenais iemesls, kādēļ šīs stacijas būvē visā Eiropā un tagad arī Baltijā. 

Sabiedrības daļas pretestība pie mums un Igaunijā, domāju, galvenokārt ir tādēļ, ka cilvēki baidās no pārmaiņām, tās nes līdzi neziņu, kas biedē. Informācijas iegūšanas veidi, saziņas platformas mūsdienās ir ļoti dažādas, arī maldinošas. Iegūt uzticamu informāciju nav nemaz tik viegli. Tas, ko redzam, piemēram, sociālajos tīklos – cilvēki ir diezgan viegli ietekmējami, diezgan ātri notic dažādām viltus ziņām, seko to avotiem un arī izplata tālāk. Šajā ziņā nākas piekrist slavenā britu valstsvīra Vinstona Čērčila atziņai, kurš jau labu laiku pirms mūsdienu informācijas tehnoloģiju uzvaras gājiena teicis – kamēr patiesība uzvelk bikses, meli jau ir apskrējuši puspasauli.

Tomēr domāju, ka šo situāciju var mainīt un tā arī mainās. Cik varam, arī savas organizācijas mājaslapā un citos saziņas kanālos par atjaunīgajiem enerģijas avotiem un jo sevišķi VES cenšamies ievietot uzticamu informāciju, reālajā darbībā iegūtus datus un pārbaudītus faktus," pieredzē dalās Edgars Groza.

Kas attiecas uz Latvijas un mūsu reģiona nākotnes perspektīvām, kā viens no nākotnes enerģētikas līderiem viņš uzskata, ka Baltijai nepieciešama tālāka enerģijas avotu diversifikācija un ne tikai jaunu papildu jaudu, bet arī starpsavienojumu uzstādīšana, piemēram, ar Skandināvijas valstīm. Lai tie būtu pieejami, nodrošinot importu un arī eksportu brīžos, kad saražojam vairāk nekā patērējam. SES jaudu jau tagad mums esot daudz, saulainajos mēnešos spējam šajās stacijās iegūto enerģiju eksportēt uz Somiju un Zviedriju.

"Izņemot janvāri un februāri, jau šogad vēja elektrostacijas ir kļuvušas par vadošo energoresursu ieguves avotu Baltijā, galvenokārt pateicoties Lietuvai," norāda Lauris Baltiņš, AS "Latvenergo" Atjaunīgās enerģijas atbalsta daļas vadītājs.
"Izņemot janvāri un februāri, jau šogad vēja elektrostacijas ir kļuvušas par vadošo energoresursu ieguves avotu Baltijā, galvenokārt pateicoties Lietuvai," norāda Lauris Baltiņš, AS "Latvenergo" Atjaunīgās enerģijas atbalsta daļas vadītājs.
Foto: Publicitātes

Kompensācijas attieksmei palīdz, bet…

Vēja enerģijas attīstība Latvijā šobrīd piedzīvo izšķirošu lūzuma punktu, pārejot no ilgstošas plānošanas fāzes uz reāliem būvniecības darbiem. Nozares pārstāvji atzīst, ka vietās, kur VES projektu attīstītājiem izdevies iegūt būvatļaujas, kopienu negatīvās attieksmes maiņā nenoliedzami palīdz arī Baltijas valstu likumdošanā noteiktās kompensācijas iedzīvotājiem un pašvaldībām, kas jāmaksā VES īpašniekiem.

Latvijā un Igaunijā kompensāciju mehānisms esot līdzīgs: par uzstādīto VES jaudu saskaņā ar formulu jāmaksā neatkarīgi no tā, vai turbīnas pēc to nodošanas ekspluatācijā ražo vai stāv. Savukārt Lietuvā maksa tiešā veidā esot atkarīga no VES saražotās enerģija apjoma. Pieredze rādot, ka rezultātā maksājumi visā Baltijā tomēr esot līdzīgi, līdz ar to grūti pateikt – kura aprēķinu metode un piegājiens labāks.

Ieskatam apskatīsim divas AS "Latvenergo" VES, ko šogad nodos ekspluatācijā. Vispirms – "Laflora Energy", kas esot unikāla arī ar to, ka turbīnas izvietotas kūdras purvā, līdz ar to šīs VES apkārtnē ir pavisam maz mājsaimniecību, kas pakļautas ietekmes riskiem un līdz ar to saņems kompensācijas – tikai 18 viensētas. Saskaņā ar Latvijā pastāvošajiem noteikumiem "Laflora Energy" īpašniekam par uzstādītājām jaudām vēja parka darbības laikā katru gadu pašvaldībai būs jāmaksā 272 000 eiro. No šīs summas 2340 eiro saņems katra no 18 mājsaimniecībām, bet 230 000 ik gadu paliks novada pašvaldībai, ko tā varēs izmantot brīvi, pēc saviem ieskatiem.

Savukārt "Pienava Wind", kas būvējas Tukuma un Dobeles novadā, esot ne tikai lielāks, bet arī Eiropas apstākļiem tipiskāks vēja parks – tā tuvumā atrodas 50 viensētas un 67 dzīvokļi. Aprēķinātais ikgadējais kompensāciju apjoms ir 366 500 eiro. Paredzēts, ka šī summa pašvaldībai un iedzīvotājiem sadalīsies uz pusēm, katrai no 117 mājsaimniecībām saņemot 1570 eiro. Vienlaikus enerģētiķi arī norāda – pagaidām abi piemēri par izmaksām esot tikai indikatīvs aprēķins. VES īpašnieku maksājums nemainīsies, bet gala skaitļus kompensāciju izmaksām iedzīvotājiem noteiks pašvaldības.

Kopumā VES attīstītāji jūtot, ka kompensāciju mehānisms un konkrēts finansiālais labums iedzīvotāju attieksmi maina, tas patīkot arī novadiem. 

Visātrāk VES labumus saprotot īpašnieki, kad sākoties sarunas par zemes nomu un apbūves tiesībām. Bet tipiskais bļāvējs sapulcēs, kurš parasti konkrētajā vietā nemaz nedzīvojot, šo visu ignorējot tāpat un turpinot musināt – ko mūs te barojat ar visādiem sīkumiem…

Foto: Latvijas Avīze / Latvijas Mediji

Pieprasījums – piedāvājums visu noregulēs?

Kas noregulēs VES būvēšanas apjomus, cik Baltijā šo ģenerācijas jaudu būtu nepieciešams? Enerģētiķi spriež, ka patiesībā griesti jau esot diezgan tuvu. No ražošanas jaudu diversifikācijas viedokļa Latvijā tie varētu būt 800–1500 MW. Jau tagad ir skaidrs, ka tuvākajā laikā būs 626 MW.

Baltijas mērogā kopējais patēriņš aprīlī bijis 977 GW/h, no kā VES devušas apmēram 300 GW/h, kas būtu apmēram 30% no visas ģenerācijas, un SES apmēram 24%. Pārējais no HES un citiem tradicionālajiem enerģijas avotiem mūsu reģionā, kas esot ļoti labas proporcijas no risku diversifikācijas viedokļa enerģijas ražošanā.

"Pamatdoma, kādēļ šo visu darām, – lai enerģiju iegūtu lētāk, lai iekustinātu ekonomiku un veicinātu patēriņu. Tad veidosies cikli, kad potenciāli būs nepieciešamas arvien lielākas jaudas. Manuprāt, nevaram fokusēties tikai uz domu, ka vienā brīdī panāksim piesātinājumu, un tad mērķis būs sasniegts. Ar šādu domu strādā arī "Latvenergo", cenšoties piesaistīt datu centrus un citus lielus enerģijas patērētājus, jo elektrības patēriņš ļoti labi korelē ar cilvēku turību. Kur ir lētāka enerģija un cilvēki vairāk to patērē, tur ir arī augstāks sabiedrības labklājības līmenis. Somijas, citu Skandināvijas valstu piemērs to ļoti labi apliecina un esmu pārliecināts, ka arī mēs pie tā nonāksim," cerīgi nākotnē raugās Lauris Baltiņš.

Foto: Latvijas Avīze / Latvijas Mediji
Sava enerģija
Sava enerģija
Foto: Latvijas Mediji

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild "Latvijas Mediji".

Reklāma
Reklāma
Tēma
Sava enerģija
Tēmturi
#baltija #elektrība #energoefektivitāte #energoresursi #savaenerģija #sif_maf2025
Reklāma
Turpini lasīt
Reklāma
Reklāma
PAR SVARĪGO
Reklāma