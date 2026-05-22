Sava enerģija. Baltija spēcīgi vienota arī elektrotīklā

Olafs Zvejnieks
2026. gada 22. maijs, 12:00
Klausies ziņu audio formātā
Augstsprieguma sistēmas operatora – Lietuvas uzņēmuma "Litgrid" – apakšstacija.
Foto: Karīna Miezāja / Latvijas Mediji

Kāpēc valstīm nepieciešami elektrosistēmas starpsavienojumi, un ko šo valstu pilsoņi iegūst no tādu pastāvēšanas?

Nedaudz vairāk kā pirms gada, 2025. gada 28. aprīlī, Pireneju pussalas valstīs – Spānijā un Portugālē – notika pilnīga šo valstu elektroapgādes sistēmas atslēgšanās uz vismaz 10 stundām, dažviet pat ilgāk – līdz 16 stundām. Tas kļuva par lielāko elektroapgādes incidentu Eiropā pēdējo vismaz 20 gadu laikā. Vai kas tāds šajos ģeopolitiski nestabilajos apstākļos varētu draudēt arī Latvijai un Baltijai – to "Latvijas Avīzei" skaidro Latvijas AS "Augstsprieguma tīkls" valdes loceklis Arnis Daugulis un šī uzņēmuma Lietuvas māsas "Litgrid" valdes priekšsēdētājs Andrius Šemeškēvičs.

Notikums Pirenejos Spānijai un Portugālei tiešo zaudējumu – neapkalpoto maksājumu, apstādinātās tirdzniecības, rūpnīcu dīkstāves – veidā izmaksāja apmēram 400 miljonus eiro, bet netiešo zaudējumu apjoms, kas izpaudās kā loģistikas ķēžu pārrāvumi, nenotikušas piegādes, reputācijas zaudējumi un dažādas papildu izmaksas uzņēmumiem, tiek lēsts pat divu līdz trīs miljardu eiro apmērā. Tāda bija cena par kļūdām, kas tika pieļautas elektroapgādes sistēmas attīstībā, un viena no šīm kļūdām bija katastrofāli nepietiekama starpvalstu savienojumu jauda – Pireneju pussala katastrofas brīdī spēja importēt tikai 3% no kopēji elektrosistēmai nepieciešamās jaudas, kas ne tuvu nebija pietiekami sistēmas stabilitātes nodrošināšanai krīzes brīdī. Citiem vārdiem sakot – šajā brīdī visa Eiropa uzzināja, kāda cena ir jāmaksā par slikti attīstītiem valstu starpsavienojumiem.

Var aplēst, ka līdzīgs incidents, ja tāds notiktu savā starpā cieši savienotajās Baltijas valstīs, izmaksātu ap 300 miljoniem eiro, ņemot vērā, ka visu triju Baltijas valstu iekšzemes kopprodukts (IKP) ir apmēram desmit reizes mazāks par Spānijas un Portugāles kopējo IKP. Laimīgā kārtā šāda incidenta varbūtība Baltijā ir nesalīdzināmi mazāka, jo Baltijas valstis ir pilnīgs pretstats Pireneju pussalas valstīm – tās ir vienas no vislabāk savienotajām valstīm Eiropā, jo starpsavienojumu jauda jau šobrīd nodrošina 40–60% no visām trijām valstīm nepieciešamās jaudas maksimālā patēriņa brīžos un tiek būvēti vēl jauni savienojumi. Turklāt, gatavojoties atslēgties no Krievijas, Baltkrievijas un Baltijas valstu kopējā elektroapgādes tīkla BRELL, Baltijas valstis uzstādīja trīs sinhronos kompensatorus katra, kas krīzes brīdī palīdzētu stabilizēt elektroapgādes sistēmu. Jāpiebilst, ka tik lielu starpsavienojumu jaudas radīšanu un sinhrono kompensatoru uzstādīšanu Baltijas valstīs gandrīz pilnībā finansēja Eiropas Savienība. Noapaļojot skaitļus, šīs investīcijas bija apmēram vienu miljardu lielas katrā no Baltijas valstīm.

Drošībai un zemākām cenām

Lietuvai jau tagad ir starpsavienojumi ar Latviju, Poliju un Zviedriju, taču tiek plānoti vēl papildu starpsavienojumi ar Poliju, Zviedriju un Vāciju, saka "Litgrid" valdes priekšsēdētājs Andrius Šemeškēvičs, jo Baltijas valstīm ir svarīgs pēc iespējas lielāks starpsavienojumu skaits ar citām valstīm. "Elektroapgādes sistēmai, kas balstīta atjaunojamo resursu enerģētikā, ir svarīgs pēc iespējas lielāks starpsavienojumu skaits. Tas tāpēc, ka būs dienas, kad saule spīd un vējš pūš, bet tā var būt arī brīvdiena, kurā neviens nestrādā un elektrību nepatērē, – tad sistēmā veidojas pārmērīgs elektroenerģijas daudzums. Šādā situācijā izejas ir tikai divas – vai nu ierobežot ražotāju darbību, vai arī izmantot starpsavienojumus, lai elektrību eksportētu uz kaimiņvalstīm, kur tās šobrīd, iespējams, trūkst. Var būt arī pilnīgi pretēji – piemēram, apmākusies un bezvēja darba diena, bet rūpnīcas strādā un elektrība vajadzīga – tad starpsavienojumi ļauj to importēt no kaimiņvalstīm. Tādēļ ar Eiropu un pasauli labi savienota elektroapgādes sistēma nāk par labu visām trijām Baltijas valstīm – tādējādi var nodrošināt, ka sistēma darbojas stabili un pieļauj manevra iespējas – elektrības importu un eksportu.

"Litgrid" valdes priekšsēdētājs Andrius Šemeškēvičs: "Starpsavienojumi ļoti palīdz iesaistīt elektrības ražošanā lielu apjomu atjaunojamo resursu. Tas savukārt ļāvis elektrības cenas Baltijas reģionā noturēt relatīvi zemas un stabilas pat pašreizējās Irānas krīzes laikā – atšķirībā no daudzām citām valstīm elektrības cena Baltijas valstīs nepalielinājās. Par to jāsaka paldies elektrības ražošanai no saules, vēja un ūdens, kā arī labi attīstītiem valstu starpsavienojumiem."
Tāpat nevajadzētu aizmirst arī mūsu ģeopolitisko situāciju. Baltijas valstis robežojas ar vairākām ne īpaši draudzīgām valstīm, un ar tām starpsavienojumus būvēt nav iespējams. Tādēļ mūsu mērķis ir attīstīt starpsavienojumus ar Eiropu – pirmkārt attīstot drošus savienojumus ar Poliju un Zviedriju, un ceram, ka nākotnē izdosies uzbūvēt abu valstu – Lietuvas un Latvijas – ierosināto lieljaudas savienojumu ar Vāciju," uzsver A. Šemeškēvičs.

"Litgrid" vadītājs zina stāstīt, ka starpsavienojumos ir ieinteresēti ne tikai tie, kas atbild par elektroapgādes drošību. Tie ir izdevīgi arī patērētājiem. "Starpsavienojumi palīdz iesaistīt elektrības ražošanā lielu apjomu atjaunojamo resursu – tas savukārt sniedzis iespēju elektrības cenas Baltijas reģionā noturēt relatīvi zemas un stabilas pat pašreizējās Irānas krīzes laikā. Sākoties Irānas krīzei, daudzās valstīs elektrības cena strauji palielinājās, taču Baltijas valstīs tā nenotika – šeit elektrības cenas joprojām ir zemas. Kāpēc tā? Par to jāsaka paldies elektrības ražošanai no saules, vēja un ūdens, kā arī labi attīstītiem valstu starpsavienojumiem. Taču – jo vairāk sistēmā ir atjaunojamo resursu enerģijas, jo vairāk starpsavienojumu nepieciešams – šīs divas lietas iet roku rokā. Palīdz arī akumulatoru sistēmas elektrības uzglabāšanai, kas šobrīd strauji attīstās."

"Augstsprieguma tīkla" valdes loceklis Arnis Daugulis: "Domājot par nākotnes starpsavienojumiem, svarīgi skatīties nevis uz pašreizējo situāciju un elektrības cenām, bet gan uz to, kāda varētu būt nākotne pēc apmēram 15 gadiem. Ja Latvijā un Baltijas valstīs kopumā turpinās attīstīties atjaunīgo resursu enerģētika, Latvija un Baltija brīžos, kad pūš vējš un spīd saule, varēs piedāvāt eksportēt lētu elektroenerģiju, kļūstot par interesantiem partneriem Zviedrijai un Vācijai."
Paver jaunas uzņēmējdarbības iespējas

"Tie Latvijas patērētāji, kuri pieslēgti nevis fiksētajiem elektrības tarifiem, bet gan biržas tarifiem, jau šī gada ziemas izskaņā varēja labi pārliecināties, kādu efektu dod atjaunojamo resursu enerģētika, jo elektrība martā, kad to nodrošināja hidroelektrostacijas un saules stacijas, bija divas reizes lētāka nekā februārī, kad gandrīz visa elektroenerģija tika ražota, dedzinot gāzi," saka par starpsavienojumu attīstību atbildīgais "Augstsprieguma tīkla" valdes loceklis Arnis Daugulis. "Vienlaikus jāatzīst, ka, jo lielāks atjaunojamo resursu daudzums elektroapgādes tīklā, jo lielākas galvassāpes inženieriem, kā to visu nobalansēt. Un pietiekami lielas jaudas starpsavienojumi ir viens no elementiem, kas ļauj sabalansēt visu sistēmu."

Lai Baltija justos droši, arī nākotnē tiek plānoti vēl jauni starpsavienojumi – gan otrs Lietuvas–Polijas starpsavienojums, gan trešais Igaunijas–Somijas starpsavienojums, kas ies pa Somijas līča dibenu; gan papildus Lietuvas, Latvijas un Igaunijas starpsavienojums, kas savienotu Igaunijas Sāmsalu ar Ventspili pa jūru, bet tālāk turpinātos pa sauszemi uz Brocēniem un Varduvu Lietuvā. Tiek runāts arī par nākotnes papildu starpsavienojumiem ar Zviedriju un Vāciju. Jaunu starpsavienojumu būve paver arī jaunas uzņēmējdarbības attīstības iespējas. Tās ir papildu iespējas elektroenerģijas un balansējošo jaudu tirdzniecībai, kas veicinās saules un vēja parku attīstību Baltijas valstīs nākotnē, kā arī radīs pamatu jaunu uzņēmumu attīstībai, jo pietiekamas jaudas un pietiekami zemas cenas elektroenerģijas pieejamība ir viens no jebkura uzņēmuma attīstības priekšnoteikumiem. "Katru gadu Baltijas valstīs ir arvien lielāks tādu periodu skaits, kad elektroenerģijas cena ir nulle vai arī tā ir negatīva. Piemēram, pērn Latvijā gada laikā bija 184 šādas stundas. Tas apliecina, ka Baltijas valstīs notiek pozitīva elektroapgādes sistēmas attīstība un tiek veidotas jaunas jaudas, tātad – šī ir labvēlīga vieta biznesa attīstībai," saka A. Daugulis.

Lieli projekti nākotnē

Lai gan starpsavienojumu jauda Baltijas valstīs jau šobrīd ir liela, salīdzinot ar pārējo Eiropu, tā tomēr vēl ir nepietiekama, lai pilnībā izlīdzinātu elektrības cenas starp valstīm. Tādēļ nākotnē tiek plānoti vēl papildu starpsavienojumi. Latvija šobrīd visvairāk ir ieinteresēta starpsavienojumos ar abām kaimiņvalstīm. Ziemeļos tas būs savienojums starp Igaunijas Sāmsalu un Kurzemes piekrasti pagaidām nenoteiktā vietā Ventspils apkārtnē, kas pa sauszemi turpināsies uz Brocēniem un Varduvu Lietuvā. Šim starpsavienojumam tikko pabeigta izmaksu un ieguvumu analīze, bet vēl priekšā ir precīza maršruta izvēle, ietekmes uz vidi novērtējums, visu vajadzīgo atļauju saņemšana, ES finansējuma piesaiste un projektēšana. Pati būvniecība varētu sākties 2028.–2029. gadā, un pabeigt šo projektu plānots 2033.–2035. gadā.

Tālākā nākotnē notiek sarunas par Latvijas starpsavienojuma ar Zviedrijas salu Gotlandi būvi un ļoti lielas jaudas Vācijas savienojuma ar Lietuvu vai Latviju būvi. Taču šo projektu īstenošana nebūs vienkārša. Ja runājam par savienojumu ar Zviedriju, tad zviedru apetīti pēc starpsavienojumiem lielā mērā apslāpējusi esošo Zviedrijas–Vācijas un Zviedrijas–Lietuvas starpsavienojumu darbība – to rezultātā Vācija un Lietuva pēdējā desmitgadē ieguvušas lētāku elektroenerģiju no Zviedrijas, bet pašā Zviedrijā elektrības cena palielinājusies – proti, šie starpsavienojumi darbojušies galvenokārt Vācijas un Lietuvas interesēs. Situācija sākusi mainīties tikai pēdējos gados, kad lielo Lietuvā uzstādīto vēja enerģētikas jaudu dēļ lētāka elektroenerģija sākusi plūst arī Zviedrijas virzienā. 

"Godīgi jāatzīst, ka šobrīd Zviedrijā politiska atbalsta jaunu starpsavienojumu būvei nav un tas arī netiek īpaši slēpts," 

saka A. Daugulis. "Iemesls šādai situācijai ir risks, ka jauns starpsavienojums ar Latviju varētu strādāt tikai vienā virzienā, lētākai elektrībai no Zviedrijas plūstot Latvijas virzienā. Šādos projektos svarīga ir abu pušu ieinteresētība, tādēļ mēs cenšamies pārliecināt Zviedriju skatīties nevis uz pašreizējo situāciju un pašreizējām elektrības cenām, bet gan uz to, kāda varētu būt nākotne pēc apmēram 15 gadiem, jo šādu starpsavienojumu agrāk par apmēram 2040. gadu uzbūvēt nevarēs. Ja Latvijā un Baltijas valstīs kopumā turpinās attīstīties atjaunīgo resursu enerģētika, tad Latvija un Baltijas valstis brīžos, kad pūš vējš un spīd saule, varēs piedāvāt Zviedrijai lētu elektroenerģiju, kas būs izdevīgi arī Zviedrijai. Otrs aspekts, kas varētu mainīt Zviedrijas attieksmi, ir drošība – šāds starpsavienojums no drošības viedokļa ir svarīgs gan Latvijai, gan arī Gotlandes salai. Redzēs, vai aprēķini un drošības argumenti nākotnē spēs mainīt Zviedrijas atturīgo attieksmi," saka A. Daugulis.

Uz atjaunīgās enerģētikas strauju attīstību Baltijas valstīs cer arī Vācija, kas ir galvenais potenciālā lielas jaudas savienojuma ar Baltiju virzītājs. Šobrīd šis projekts ir ļoti agrīnā stadijā – tikai šī gada februārī tika parakstīta Latvijas, Lietuvas un Vācijas nodomu deklarācija par projekta priekšizpētes veikšanu Baltijas jūrā. Runa ir par divu gigavatu jaudas savienojumu – tas ir apmēram tikpat, cik viss Lietuvas elektroenerģijas patēriņš. Tas neapšaubāmi būs dārgs un sarežģīts projekts, taču svarīgi ir tas, ka to jau šogad ir plānots iekļaut Eiropas desmitgades tīkla attīstības plānā. Šajā ietvarā iespējams veikt padziļinātu analīzi par ietekmi uz ES elektroenerģijas tirgiem, piegādes drošību un nepieciešamību pēc ES finansējuma. Lēmums par projekta turpmākajiem soļiem sagaidāms 2026. gada beigās.

"Ir samērā grūti prognozēt, kāds būs elektrības patēriņš pēc desmit vai piecpadsmit gadiem," rezignēti saka "Litgrid" valdes priekšsēdētājs A. Šemeškēvičs. "Agrākās prognozes liecināja, ka Baltijas reģionā tiek prognozēta liela apjoma zaļā ūdeņraža ražošana, kas patērētu lielu elektrības daudzumu. Šīs prognozes vismaz šobrīd nav piepildījušās. Tādēļ visas trīs Baltijas valstis šobrīd pārskata savas elektrības patēriņa prognozes piesardzības un lielāka konservatīvisma virzienā. Tikmēr iecerētais starpsavienojums ar Vāciju plānots ļoti jaudīgs – tas spēs pārvadīt divu gigavatu lielu elektroenerģiju, kas apmēram atbilst visam Lietuvas elektroenerģijas patēriņam. Šis projekts ir izaicinošs no izmaksu un ieguvumu viedokļa. Līdz ar to visām valstīm – Vācijai, Lietuvai un Latvijai – ir skaidri jāredz, kādi būs to ieguvumi no tik dārgiem projektiem, tikai tad tas spēs virzīties uz priekšu."

Galvenās starpvalstu elektrisko savienojumu funkcijas

  • Rada iespēju importēt elektroenerģiju, kad pašu ražotās nepietiek.
  • Rada iespēju eksportēt elektroenerģiju, kad saražots pārāk daudz, tā vietā, lai slēgtu ārā tās vai citas elektroģenerācijas iekārtas.
  • Iespēja ātri eksportēt vai importēt elektroenerģiju situācijā, kad kādu iemeslu dēļ pārstāj funkcionēt lielas elektroģenerācijas jaudas, ir viens no svarīgākajiem elektroapgādes drošības aspektiem, tātad starpsavienojumi kalpo drošībai.
  • Starpsavienojumi nodrošina elektrības frekvences sinhronizāciju ar kontinentālo Eiropu – arī tas kalpo elektroapgādes drošībai.
  • Valstu elektriskie starpsavienojumi rada jaunas biznesa iespējas, īpaši atjaunojamo resursu enerģētikas jomā – tieši saules un vēja parku jomā ir vērojami krasi elektrības ģenerācijas pieaugumi un samazinājumi, kas atkarīgi no laika apstākļiem. Ja saražotais apjoms pārsniedz pieprasījumu iekšzemē, tad starpsavienojumi nodrošina iespēju pārpalikumus eksportēt.
  • Pietiekamas jaudas starpsavienojumi integrē vairāku valstu elektrības tirgus, šādi nodrošinot vienādas elektrības cenas visā reģionā.
  • Ja elektrības cenas reģionā nav vienādas, tad starpsavienojumi nodrošina lielāku uzņēmumu ekonomisko efektivitāti, ļaujot vispirms izmantot lētāko reģionā ģenerēto elektroenerģiju un tikai pēc tam pāriet uz dārgāku elektroenerģijas avotu izmantošanu.

Pastāvošie Baltijas valstu starpsavienojumi

  • Igaunija

• "Estlink 1" un "Estlink 2" līdzstrāvas savienojumi ar Somiju. (Kopējā jauda – 1000 MW.)

  • Igaunija–Latvija

• Augstsprieguma (330 kV) maiņstrāvas savienojumi ar kopējo pārvades jaudu apmēram 1200 MW. (Baltijas elektroapgādes sistēmas mugurkauls, nodrošina frekvences stabilitāti.)

  • Latvija–Lietuva

• 1000 MW augstsprieguma (330 kV) maiņstrāvas savienojumi. (Nodrošina Baltijas iekšējo jaudu plūsmu.)

  • Lietuva

• "LitPol Link" – 500 MW maiņstrāvas/līdzstrāvas savienojums. (Nodrošina Baltijas savienojumu ar kontinentālo Eiropu un jaudas plūsmas uz Poliju.)

• "NordBalt" – 700 MW līdzstrāvas kabelis jūrā – savienojums ar Zviedriju. (Nodrošina savienojumu ar ziemeļvalstu tirgu, frekvences balansēšanu un cenu izlīdzināšanu.)

Dati: AST

Sava enerģija
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild "Latvijas Mediji".

Sava enerģija
