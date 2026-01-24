Pie ekrāniem tovakar daudzi lūkoja pēc mutautiņa, pati dziedātāja knapi noturējusies, lai neapraudātos. Veltījums mātei “Dziesma nenosalst” Antras Stafeckas priekšnesumā televīzijas šovā “Pārdziedi mani!” uzsita vienu no lielākajiem emociju viļņiem un dziedātājai atnesa pārliecinošu pirmo vietu sestajā raidījumā. Tomēr finālā līdz uzvaras fanfarām pietrūka nieka trīs punktu. Nu vai nav jāraud?
Vaicā, kam gribi, gandrīz visi saka – skatos – un tad nopūšas – žēl, ka beidzās. Pagājušajā sestdienā izskanēja muzikāli izklaidējošā televīzijas šova “Pārdziedi mani!” pēdējais raidījums. Finālā uz pirmo vietu pārliecinoši pretendēja Antra Stafecka un Emilija, cenšoties pārdziedāt ārzemju popzvaigznes. Žūrija, kā parasti, visus slavēja – visi mīļi, visi labi. Galu galā Emilija plūca uzvaras laurus ar 187 punktiem, Antrai Stafeckai – 185.
Antras talanta cienītājiem nav ko bēdāties. Jau šajā sestdienā ar dziesmu “Sauciet” viņa kāps uz gada vērtīgāko popa un rokdziesmu aptaujas “Muzikālā banka 2025” fināla skatuves, bet nākamajā – ar “Divejāda” sacentīsies par vietu dziesmu konkursa “Supernova” finālā.
Ar Antru tiekamies attālināti “zūmā” vēl pirms “Pārdziedi mani!” noslēguma raidījuma. Tā viņai bija ērtāk un vienkāršāk ieplānot sarunu. Nav jau brīnums, jo līdzās šovam notiek arī pašas radošā darbība ar mēģinājumiem un koncertiem, darbs Latvijas Radio 2 un savs laiks jāvelta ģimenei – vīram Laurim, dēliem Robertam un Augustam un mazajai meitiņai Laimai – un mājas rūpēm. Ir ko turēt, vai ne?