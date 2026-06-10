Ar skaļu troksni nogruvis paneļmājas sestā stāva balkons pagājušajā sestdienā iztraucēja Rīgas Purvciema iedzīvotāju mieru. Gāzdamās no lielā augstuma, balkona konstrukcija paķēra sev līdzi arī citas – no balkoniem zemākos stāvos. Par laimi, neviens cilvēks avārijā necieta. Bija nakts.

Notikums kliedzoši brīdina par zināmu, bet joprojām neatrisinātu problēmu, kā arī atgādina par bezatbildības sekām.

"Paldies Dievam, zem nobrukušās konstrukcijas bija zaļā zona, nevis, piemēram, ietve," 6. jūnija naktī notikušo negadījumu ar Staiceles ielas 11. nama balkonu komentē Rīgas pašvaldības Civilās aizsardzības pārvaldes eksperts Mārtiņš Valkovskis. 

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