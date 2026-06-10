Pie Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Neatliekamās medicīnas centra (NMC) ik pa laikam izveidojas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta automašīnu sastrēgums – pacienti ir atvesti, bet līdz uzņemšanas nodaļai netiek.
Piemēram, šo pirmdien laukumā pie NMC drūzmējās vairāk nekā desmit ātrās palīdzības mašīnu. Kā "Latvijas Avīzei" skaidroja slimnīcas vadība ar sabiedrisko attiecību daļas vadītājas Vinetas Kļaviņas starpniecību, atsevišķos brīžos pacientu pieplūdums varot būt būtiski lielāks nekā vidēji diennaktī. Esot periodi, kad vairāku stundu laikā neierodoties neviena NMPD brigāde, bet esot situācijas, kad vienlaikus atbraucot vairākas brigādes ar pacientiem, kuriem nepieciešama tūlītēja diagnostika, intensīvā terapija vai specializētā ārstēšana. Šādās situācijās īpaši nozīmīgs esot triāžas process, kas ļaujot nekavējoties identificēt augsta riska pacientus un nodrošināt viņiem palīdzību prioritārā kārtībā.
Šā gada pirmajos trīs mēnešos NMC palīdzību saņēmuši 17 169 pacienti, kas vidēji ir gandrīz 190 pacienti diennaktī. Kļaviņa uzsver, ka NMC palīdzība tiekot sniegta atbilstoši pacientu veselības stāvokļa smagumam, nevis ierašanās secībai. Ikviens pacients tiekot izvērtēts un sašķirots atbilstoši neatliekamās medicīniskās palīdzības nepieciešamībai, un pacienti ar dzīvību apdraudošu stāvokli palīdzību saņemot prioritāri un neatkarīgi no tā, cik pacientu konkrētajā brīdī atrodas NMC.