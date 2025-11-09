Izraēlas vēstnieks Berlīnē Rons Prosors brīdinājis par kreisā antisemītisma briesmām Vācijā.
Tas ir bīstamāks nekā labējais antisemītisms un bīstamāks nekā islāmistu antisemītisms, jo tas slēpj savus nolūkus, svētdien mediju grupas "Funke" laikrakstos publicētajā intervijā norādījis Prosors.
Vācijas varasiestādes ļoti labi zina, kā politiski un juridiski cīnīties ar labējo antisemītismu, atzinis vēstnieks.
Islāmistu antisemītisms arī ir ļoti bīstams, jo apdraud demokrātisko iekārtu kā Trojas zirgs, taču ļaudis mācās, kā ar to tikt galā, piebildis Prosors.
Taču kreiso antisemītisms "vienmēr darbojas uz robežas starp runas brīvību un kūdīšanas brīvību, bet tagad nepārprotami šo robežu pārkāpis," uzsvēris diplomāts.
"Tāpēc kreisais antisemītisms, manuprāt, ir visbīstamākais."
Viņš piebildis, ka Eiropā to iespējams vērot universitātēs un teātros.
"Ļaudīm tīk sevi pasniegt kā izglītotus, morāli un politiski pareizus," norādījis vēstnieks. "Taču sarkanā līnija, ko vēl piesedz runas brīvība, sen šķērsota."
Dienu no dienas Izraēla tiek demonizēta un deleģitimēta, un ebreji izjūt tā sekas, atzinis Prosors.
Viņš norādījis, ka lēmums atteikt Izraēlas diriģentam iespēju uzstāties festivālā Beļģijā šobrīd joprojām ir skandalozs, "taču robežas, ko var atļauties sacīt, pārbīdās".
Vēstnieks atzinis, ka ebreji Vācijā ir iebiedēti. Daudzi tagad iegādājas dzīvokļus Izraēlā, tāpat kā to iepriekš darīja Francijas ebreji. Prosoram pastāvīgi zvana, vaicājot, vai Berlīni apmeklēt ir droši, uz ko viņš atbildot: "Jā, tas ir droši, taču labāk nestaigāt ar Dāvida zvaigzni pa Saules aleju Noiķelnē," kur mīt daudz arābu.
