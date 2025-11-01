Tiesa Francijā piektdien piespriedusi cietumsodus četriem bulgāriem par holokausta memoriāla apgānīšanu pagājušajā gadā.
Parīzes Krimināltiesa piesprieda divu gadu cietumsodu Georgijam Filipovam un Kirilam Miluševam, kas tika atzīti par vainīgiem vandālismā, un attiecīgi četru un trīs gadu cietumsodus Nikolajam Ivanovam un Mirčo Angelovam, kuri tiek uzskatīti par operācijas plānotājiem. Angelovs joprojām atrodas brīvībā.
Pagājušā gada maijā Francijas holokausta memoriāla ārsiena tika apķēpāta ar plaukstu nospiedumiem sarkanā krāsā. Apķēpāta tika memoriāla Taisnīgo siena, uz kuras uzrakstīti to cilvēku vārdi, kas glāba ebrejus no vajāšanas nacistu okupācijas laikā Francijā.
Parīzes centrā uz ēku sienām tika atklāti vēl vairāki šādi sarkani roku nospiedumi.
Parīzes prokuratūra uzskata, ka šie vandālisma gadījumi, ļoti iespējams, ir saistīti ar Krieviju un tās centieniem destabilizēt situāciju Francijā.
Četri apsūdzētie netika tiesāti par darbošanos ārvalsts labā. Šis vainu pastiprinošais apstāklis Francijas kriminālkodeksā tika iekļauts tikai pēc notikušā incidenta. Tomēr spriedumā tiesneši norādīja, ka ārvalstu iejaukšanās bija neapšaubāma un tās mērķis bija radīt spriedzi, "izmantot pastāvošās nesaskaņas un vēl vairāk sašķelt Francijas sabiedrību".
