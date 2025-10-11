Pagājušajā svētdienā ap 250 000 cilvēku pulcējās Nīderlandes galvaspilsētā Amsterdamā, lai protestētu pret Izraēlas politiku Gazā un izteiktu atbalstu Palestīnai. 

Manifestācijas dalībnieki skandēja saukļus "Brīva, brīva Palestīna!" un "Mēs neesam brīvi, kamēr Gaza nav brīva". Nīderlandes valdībai tika pārmests, ka tā nedara pietiekami daudz, lai "savaldītu Izraēlu". 250 000 – tas ir milzīgs skaitlis, katrs ceturtais no viena miljona Amsterdamas iedzīvotāju. Diezgan savdabīga 2023. gada 7. oktobra terora akta pieminēšana. Tieši pirms diviem gadiem šajā datumā bruņotas "Hamās" teroristu bandas iebruka Izraēlā, kur noslepkavoja 1200 civiliedzīvotājus un karavīrus. Tikmēr protesti pret Krievijas agresiju Ukrainā parasti labākajā gadījumā pulcē dažus tūkstošus cilvēku.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē