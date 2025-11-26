Video satura straumēšanas platforma "Netflix", kas pagarinājusi režisora Tima Bērtona veidoto populāro komēdijmistērijas seriālu "Wednesday" vēl uz trešo sezonu, paziņojusi par jaunu komandas papildinājumu.
Apstiprināts, ka galvenās varones Vensdejas tanti Ofēliju, kas, kā tika atklāts otrās sezonas izskaņā ir dzīva, atveidos aktrise Eva Grīna.
Ofēlijas parādīšanos seriāla skatītāji redzēja vien pēdējā sērijā, turklāt bez atklātas sejas. Tagad Netflix oficiāli paziņojis, ka tieši Grīna iemiesos šo noslēpumaino varoni.
"Satieciet Evu Grīnu - tanti Ofēliju lomā Wednesday trešajā sezonā," raksta seriāla veidotāji platformas "Instagram" publikācijā.
Pašlaik Netflix nav atklājis, kad sāksies trešās sezonas filmēšana.
Pirmā sezona iznāca 2022. gadā un iepazīstināja skatītājus ar 16 gadus veco Vensdeju, kura kļūst par Nevermoras akadēmijas studenti, kur dzīvo un studē jaunieši ar neparastiem talantiem un spējām.
Seriāls saņēmis plašu atzinību: "Wednesday" bija nominēts 12 "Emmy" balvu kategorijās, no kurām četrās uzvarēja, kā arī tika godalgots "Critics’ Choice Super Awards 2023" kā labākais šausmu seriāls. Aktrise Dženna Ortega ieguva balvu kā labākā aktrise šausmu seriālā.
Daudziem kino skatītājiem Vensdejas tēls saistās ar amerikāņu aktrisi Kristinu Riči (Christina Ricci), kura 11 gadu vecumā atveidoja Vensdejas lomu pirmajā Holivudas filmā The Addams Family (1991).
