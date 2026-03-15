ASV prezidents Donalds Tramps trešdien politiskajā mītiņā Kentuki štatā izteicis prognozi, ka bokseris un interneta personība Džeiks Pols nākotnē varētu kandidēt uz politisku amatu.
Uzrunājot atbalstītājus pasākumā Hebronā, Tramps uzaicināja Polu uz skatuves un pēc viņa uzstāšanās sacīja, ka paredz sportistam politisku nākotni. "Es prognozēju, ka ne pārāk tālā nākotnē tu kandidēsi uz politisku amatu,” sacīja prezidents, piebilstot, ka šādā gadījumā Polam būtu viņa "pilnīgs atbalsts".
Pasākuma laikā Pols uzrunāja klātesošos, slavējot prezidentu un uzsverot, ka Tramps viņam iemācījis drosmi.
"Trampa kungs man iemācījis drosmi. Es nekad nebaidos pateikt patiesību,"
sacīja bokseris.
29 gadus vecais Pols, kurš karjeru sāka kā sociālo mediju satura veidotājs un vēlāk pievērsās boksam, pēdējos gados publiski paudis atbalstu Trampam. Tomēr pats sportists līdz šim nav paziņojis par plāniem kandidēt politiskos amatos.
Pasākums Kentuki notika loģistikas uzņēmuma teritorijā un bija veltīts ekonomikas un rūpniecības attīstības jautājumiem. Uz skatuves publiku uzrunāja arī Pols, kurš savā runā uzsvēra rūpniecības attīstības nozīmi un aicināja attīstīt līdzīgas ražotnes arī citviet valstī.
Pols dzimis un uzaudzis Ohaio štatā, kas atrodas netālu no Kentuki.
