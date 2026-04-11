Holivudas aktieris Džordžs Klūnijs asi kritizējis ASV prezidenta Donalda Trampa izteikumus par Irānu, nodēvējot tos par iespējamu kara noziegumu. Tas noticis pēc Trampa ieraksta sociālajā platformā "Truth Social", kurā viņš brīdināja, ka "varētu tikt iznīcināta vesela civilizācija", vēsta vairāki ārvalstu mediji.
Klūnijs, piedaloties pasākumā Itālijas pilsētā Kuneo, norādīja, ka šādi prezidenta izteikumi pārkāpj pieļaujamās robežas publiskajā retorikā. "Ja kāds saka, ka vēlas iznīcināt civilizāciju, tas ir kara noziegums," viņš sacīja, uzsverot, ka politiskās diskusijās ir jāievēro pieklājības un atbildības principi.
Uz aktiera izteikumiem asi reaģēja Baltais nams. Komunikācijas direktors Stīvens Čungs paziņoja, ka "vienīgais, kas izdara kara noziegumus, ir Džordžs Klūnijs ar savām sliktajām filmām un aktierspēli". Atbildot uz šo kritiku, Klūnijs norādīja, ka šāds tonis nav pieņemams situācijā, kad pasaulē notiek nopietni konflikti. "Šis ir laiks nopietnai diskusijai augstākajā līmenī, nevis bērnišķīgiem apvainojumiem," viņš uzsvēra.
Aktieris arī pauda bažas par starptautisko stāvokli, tostarp drošības jautājumiem un ekonomikas stabilitāti, norādot, ka "pasaule atrodas uz naža asmens".
Publiska vārdu apmaiņa starp Klūniju un Trampu nav jauna — abi iepriekš vairākkārt kritizējuši viens otru. Tramps agrāk aktieri nodēvējis par neveiksmīgu kinozvaigzni, savukārt Klūnijs bieži paudis kritisku nostāju par ASV politiku.
Aptauja
Kāds, jūsuprāt, ir ASV stratēģiskais mērķis Irānā?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu