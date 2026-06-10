1966. gadā notika visam PSRS militāri rūpnieciskajam kompleksam un ārējai izlūkošanai šokējošs gadījums – kāds PSRS draudzīgās Irākas armijas apakšpulkvedis pamanījās aizdzīt uz Izraēlu tolaik vismodernāko militāro lidmašīnu MiG-21, un to pieņemts uzskatīt par Izraēlas specdienesta Mossad roku darbu, vismaz izpildījuma ziņā. Vēlāk sekoja arī citi līdzīgi gadījumi, taču šis esot uzskatāms par ļoti būtisku momentu, jo deva iespēju amerikāņu speciālistiem līdz pēdējai skrūvītei iepazīt šo tolaik patiešām satriecošo lidaparātu un meklēt ceļus, kā tam varētu pretoties.
Vēlme neatpalikt no PSRS militārās tehnikas
Gluži tehniski var paskaidrot, ka MiG-21 ir trešās paaudzes vieglais kaujas iznīcinātājs, kuru PSRS sāka izstrādāt pagājušā gadsimta 50. gadu beigās. Šā materiāla kontekstā gan tam laikam nav būtiskas nozīmes, taču var piebilst, ka tā izgatavošanu vadīja inženieris Anatolijs Brunovs, kurš izcēlies vēl arī ar citu militāro brīnumu radīšanu. Tostarp tieši lidaparāta MiG-21 galvenā vērtība esot tajā uzstādītie faktiski lielgabali, kas īstenā gaisa kaujā, jo sevišķi tā dēvētajā tuvcīņā, nodrošina pat ļoti ievērojamu pārākumu. Lai gan tajā laikā arī rietumvalstu militārie speciālisti bija izstrādājuši analoģiskās lidmašīnas F-104, kas pārstāvēja amerikāņu uzņēmumu Lockheed, kā arī franču lidmašīnas Mirage-IIIC, kas gan pilnā variantā parādījās krietni vien vēlāk, tomēr tās visas tieši kaujas iespēju ziņā vēl joprojām ievērojami atpalika.
Vēstīts, ka NATO aprindās tolaik lidmašīnu MiG-21 dēvēja par “balalaiku”, taču ne jau nu gluži nievājošā izpratnē.
Vienkārši bijis tā, ka organizācijas speciālisti uzskatīja: šī lidmašīna ārēji ir ļoti līdzīga tieši minētajam mūzikas instrumentam, galvenokārt saistībā ar spārnu trijstūrveida formu. Amerikāņu militāristi, protams, pamatā ir lieliski militārās tehnikas pārzinātāji, un viņi bija atzinuši, ka MiG-21 var droši uzskatīt par tā laika PSRS bruņojuma visbīstamāko ieroci. Un laikam jau ne velti, kā vēstīts dažādos avotos, PSRS izdevies tajā laikā šo savu lidmašīnu pārdot 66 (!) pasaules valstīs, kur tās bijušas ļoti lielā cieņā. Pat vēl joprojām mūsdienās dažādās pasaules vietās esot saglabājušies šim lidaparātam par godu uzstādīti pieminekļi, kas izpaužas kā uz betona postamenta novietota īstā šā modeļa lidmašīna: Ēģiptē, Indijā, Vjetnamā, Rumānijā, Kambodžā, Nigērijā, Ungārijā, Čehijā, Polijā, Somijā, Mongolijā, Sīrijā un vēl citviet (lai gan šīs vairs nav vissvaigākās ziņas, un, iespējams, burtiski pēdējā laikā daudzviet tādi pieminekļi tur novākti). Protams, tādi ir arī pašā Krievijā. Savukārt Izraēlā šī lidmašīna izvietota tā dēvētajā Vasaras muzejā, turklāt tas ir tieši tas pats leģendārais eksemplārs, kuru Mossad savulaik nozaga PSRS.