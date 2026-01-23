Ceturtdienas vakarā uz Salu tilta notikusi smaga autoavārija, kurā iesaistīti vairāki transportlīdzekļi, tostarp Valsts policijas (VP) automašīna.
Ceturtdien, 22. janvārī, neilgi pēc pulksten 20 Valsts policijas amatpersonas, pildot dienesta pienākumus, Kārļa Ulmaņa gatvē uz Salu tilta pamanīja BMW markas automašīnu ar ārvalstu numurzīmēm, kuras vadītājs, pēc policijas vērtējuma, bija veicis rupju ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu. Pieņemot lēmumu transportlīdzekli apturēt, dienesta automašīnai tika ieslēgtas zilās bākugunis, un vadītājs tika apstādināts labi pārredzamā vietā, portālam norāda VP.
Pēc transportlīdzekļa un vadītāja pārbaudes informācijas sistēmās amatpersonas nolēma pārvietoties uz citu vietu ar mazāku satiksmes intensitāti, taču to neizdevās izdarīt. Tobrīd dienesta automašīnai, kas atradās uz ceļa ar ieslēgtām bākugunīm, uzbrauca cita BMW markas automašīna. Trieciena rezultātā policijas transportlīdzeklis tika uzstumts iepriekš apturētajam BMW.
Satiksmes negadījumā cieta piecas personas, tostarp trīs Valsts policijas amatpersonas. Visi cietušie tika nogādāti medicīnas iestādē.
Par notikušo ir uzsākts administratīvā pārkāpuma process, pieprasīti videomateriāli un tiek skaidroti negadījuma apstākļi.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu