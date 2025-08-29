Kā rodas un kad pazūd šķietamās ietekmes no vēja elektrostacijām

Sabiedriskā apspriešana, piemēram, par jaunas rūpnīcas, katlumājas, krematorijas, sabiedriskā transporta trases – principā jebkuru jauna objekta būvniecības ieceri kādā konkrētā teritorijā parasti izraisa daudz iedzīvotāju jautājumu, šaubas par projekta lietderību, ietekmi uz vidi, cilvēku labklājību, veselību un daudz ko citu.
Pēdējā laikā sevišķi karsta publisko diskusiju tēma ir pat grūti saskaitāmie "par" un "pret" saistībā ar vēja elektrostaciju jeb VES būvniecību Latvijā.
Asas vārdu apmaiņas, protesta piketi un plakāti, neiecietīga ūjināšana un pat kāju sišana VES apspriedēs daudzviet jau esot kļuvusi gandrīz par normu. Argumenti no citu valstu pieredzes, kur vēja elektrostacijas darbojas jau vairāk nekā 40 gadus, galu galā arī savus (Grobiņas vēja parks ar 33 turbīnām atklāts 2002. gada izskaņā – tobrīd lielākais VES Baltijā) radikālākos pretiniekus nekādi nepārliecina. Ārvalstu un arī vietējo zinātnieku pētījumi par šo parku reālajām ietekmēm vēl vairāk tikai sakaitina – viss esot attīstītāju nopirkts un pasūtīts.
Vai esam īpaši, citādi, gudrāki par visiem pārējiem pasaulē? Šo fenomenu mēģina šķetināt trīs eksperti, kuri šo nozari pārzina un seko tās attīstības tendencēm.
Mehāniski un psiholoģiski radītās ietekmes
Dr. med. Ivars Vanadziņš ir Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūta direktors un vadošais pētnieks. Viņš ir arī arodveselības un arodslimību ārsts, kurš pašlaik aktīvāk darbojas zinātnē un pēta, kā vides izmaiņas un jaunie riski ietekmē mūsu veselību.
"Cilvēka veselību VES kontekstā ietekmē divas lietas: mehāniskie jeb fizikālie faktori, kas būtu troksnis, mirguļošana, zemās un augstās skaņu frekvences. Otra lieta, kurai, kā liecina pētījumi, varētu būt pat vēl lielāka ietekme, ir psiholoģiskais aspekts," sākas mūsu saruna par Latvijā tagad aktuālo tēmu.
Vietējie zinātnieki mēdz atsaukties uz citu valstu pieredzi, tur ilgstoši un pamatīgi veiktiem pētījumiem. Tomēr ir daļa Latvijas iedzīvotāju, kas tos apšauba, noraida un netic. Neskatoties uz to, ka nereti paši pārceļas vai jau dzīvo valstīs, kur VES ir ļoti daudz.
I. Vanadziņš: Pie mums jau kritizē ne tikai VES, bet jebkuru jaunu projektu. Praktiski jebkurā sabiedrības kopienā vienmēr būs līdz 5% neapmierināto, kuriem nekad un nekas nav īsti labi. Šī daļa tad pamatā uzkurina un uztur arī citu cilvēku šūmēšanos – tas nav nekas jauns un arī nav tikai Latvijas fenomens.