Ilgstoši un intensīvi nokrišņi šovasar Latgales reģionā kavē robežas izbūvi uz Latvijas austrumu robežas ar Krieviju un Baltkrieviju, informē VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) valdes locekle Jeļena Gavrilova.
Laikapstākļi apgrūtinot gan piekļuvi objektu vietām, gan smagās tehnikas piegādi, īpaši purvainos un attālos apgabalos. Darbi tiek veikti sarežģītos apstākļos, kur bieži nepieciešama speciāla piekļuves infrastruktūra – piemēram, laipas, pontoni vai koka segumi. Dažviet tehnikai nav iespējams piekļūt. Līdz šim ir izbūvēti aptuveni 250 kilometri robežžoga Latvijas–Krievijas robežas posmos, un žoga izbūve šajā virzienā tuvojas noslēgumam – atlikuši 19 kilometri. Tāpat ekspluatācijā nodoti četri trošu tilti pār Zilupi, Ludzu, Liepnu un Rītupi. Uz Latvijas–Baltkrievijas robežas žoga izbūve ir pabeigta, un patlaban turpinās rokādes ceļu izbūve, īpaši Riču ezera apkaimē, lai savienotu izveidotos infrastruktūras posmus un nodrošinātu operatīvu robežsargu kustību.
