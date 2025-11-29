No 29. novembra Latvijas Sabiedriskajā medijā (LSM) astoņu nedēļu garumā – sestdienu vakaros pulksten 21.10 LTV1 un "REplay.lv" – būs skatāma muzikāli izklaidējošā šova "Pārdziedi mani!" otrā sezona. Mūziķiem katru nedēļu būs jāizpilda dziesmas, kas nav mūziķu ierastajā repertuārā. Viens no šīs sezonas dalībniekiem būs Latvijas Nacionālās operas vadošais baritons Jānis Apeinis, kurš savas karjeras laikā atveidojis gandrīz 60 dažādas lomas. Šajā sarunā par jauniem izaicinājumiem, popmūziku un operdziedātāja karjeru.

Raidījums "Pārdziedi mani!" noteikti ir izaicinājums arī profesionāliem māksliniekiem. Kāpēc piekriti šim izaicinājumam?

Jānis Apeinis: Pagājušajā gadā skatījos šo raidījumu. Man tas šķita ļoti aizraujošs un interesants. Kad man piedāvāja piedalīties, protams, sākumā apsvēru visus par un pret. Beigās nodomāju – kāpēc gan ne? Jaunībā kādreiz nodarbojos ar popmūziku, tāpēc nodomāju arī par to, ka man būtu kaut kāds muzikālais repertuārs, ko varētu piedāvāt. Kad biju students, tad visai daudz koncertējām ar grupu un izpildījām populāro mūziku.

Kāda bija tā popmūzika, ko izpildījāt studiju gados?

Es pat teiktu, ka tā bija vairāk tāda estrādes mūzika. Spēlējām ballītēs un dzimšanas dienās. Tajā grupā es spēlēju sintezatoru un dziedāju. Kad sāku nodarboties ar operu, tad pārstāju nodarboties ar popmūziku.

Vai nav tā, ka operas pasaules cilvēki un akadēmiķi šķībi skatās uz popmūzikas pasauli?

Es noteikti tā nedomāju. Pat ja kāds tā domā, tad man ir ļoti žēl. Nav pamata būt iedomīgiem. Protams, opera ir cita mēroga notikums – dzīvais orķestris, mūziķi, dziedātāji, grims, lielās zāles. Taču noteikti arī popmūzikai ir liela mēroga skatuves un savs šarms. Vispārīgi biju par šo tematu aizdomājies, jo tie labie dziedātāji, ko pazīstu, ir arī jauki un piezemēti cilvēki dzīvē. Parasti tie, kuri izpilda ne tik labā līmenī, ir vairāk iedomīgi. Uzpūstas zvaigznes šad tad var uzvesties dīvaini. Ir šis vārds "dīva", kas mani reizēm nedaudz kaitina. Tas vārds pēdējā laikā operas žanrā parādās aizvien biežāk. Neredzu pamatu saukt sevi par dīvu, ja esi nodziedājis divas trīs lomas.

