Starptautiskajā sporta apritē šonedēļ atgriežas Krievijas kamaniņu braucēji, kuri Kortīnas ledus trasē startēs kā tā dēvētie neitrālie sportisti. Viņu dalība sakrīt ar jaunās sezonas sākumu un pirmajām sacensībām, kas vienlaikus kalpo arī kā kvalifikācija 2026. gada ziemas olimpiskajām spēlēm Itālijā. Krievijas sportistu parādīšanās trasē notiek laikā, kad valsts joprojām turpina karu pret Ukrainu, vēsta 360TV Ziņas.
Lēmumu, kas ļauj Krievijas sportistiem atgriezties sacensībās neitrālā statusā, oktobrī pieņēma Sporta arbitrāžas tiesa. Latvijas Olimpiskā komiteja norāda, ka pilnu sprieduma tekstu neesot saņēmusi, tāpēc nevarot izvērtēt tajā sniegto argumentāciju. Sporta funkcionāri atzīst, ka stingra nostāja pret Krievijas sportistu dalību ir galvenokārt mūsu reģionā, savukārt citur pasaulē vienprātības trūkst.
Latvijas Kamaniņu sporta federācija skaidro, ka ciešākā komunikācija šajā jautājumā notikusi ar Ukrainas kolēģiem, kuri Krievijas sportistu dalību asi nosoda. Federācija arī informējusi Starptautisko kamaniņu sporta federāciju, ka pasaules kausa posms Siguldā janvārī nenotiks, jo Latvijas likumdošana un drošības apsvērumi šādu sacensību rīkošanu nepieļauj. Organizācija uzsver, ka sacensības ar Krievijas dalībniekiem Latvijā netiks rīkotas.
Latvijas Olimpiskā komiteja vēlreiz apliecina, ka ir kategoriski pret agresorvalsts sportistu piedalīšanos olimpiskajās spēlēs, taču atzīst, ka nacionālajām olimpiskajām komitejām nav tiešu instrumentu šo lēmumu ietekmēšanai. Viņi var tikai paust viedokli, kuru starptautiskās federācijas var ņemt vērā vai ignorēt. Sporta aprindās arī atgādina, ka daudzi Krievijas sportisti ir saistīti ar valsts militārajām struktūrām, kas neitrālā statusa piešķiršanu padara vēl nesaprotamāku.
Tikmēr Krievijas sportisti jau ieradušies Kortīnā, lai cīnītos par vietu olimpiskajās spēlēs, un tas atkal aktualizē jautājumu par viņu atrašanos zem olimpiskajiem simboliem laikā, kad viņu valsts īsteno agresiju pret Ukrainu.
