Kad rudens ienāk virtuvē, katra pagraba plaukti atgādina par vasaras sagatavēm. Tur rindojas dažādas burkas, kas pildītas ar gurķiem, kāpostiem, sēnēm, tomātiem un citiem labumiem, kas rūpīgi ievākti un konservēti ziemas periodam. Šefpavārs Mārtiņš Sirmais TV kanāla 360 gatavošanas raidījumā “Dr. Sirmais” atzīst, ka aukstajā sezonā konservēti produkti nav tikai veids, kā izlietot pāri palikušos krājumus, bet gan īsts kulinārais bagātību avots, ko var atklāt no jauna.
Sirmais uzsver, ka ievārīšana un konservēšana Latvijas virtuvē nav vienīgi tradīcija, bet gan pārdomāta izdzīvošanas metode, kas radusies laikmetā, kad nebija pieejami ledusskapji. Viņš skaidro: “Kāpēc mēs Latvijā ēdam tik daudz marinējumu un sālījumu? Vienkārši – pirms ledusskapja mums bija pagrabs!”
Tieši pagrabs bija glabātuve, kur stāvēja skābēti kāposti, marinēti gurķi, tomāti, sēnes un citi dārzeņi. Mūsdienās iespējas ir kļuvušas plašākas – konservētos produktus var vai nu sagatavot no savā dārzā ievāktās ražas, vai arī iegādāties lielveikalos, kur klāsts piedāvā visu, kas agrāk glabājās vecvecāku pagrabā. Sirmais aicina neaprobežoties tikai ar parastajiem marinētajiem gurķiem, bet gan izmēģināt jaunas garšas kombinācijas un eksperimentēt.
Konservētos dārzeņus var izmantot neskaitāmos veidos, un šefpavārs mudina uz radošumu. Viņš sniedz idejas: “Skābētus kāpostus ziemā ir vērts sautēt sarkanvīnā kopā ar kaltētiem āboliem, medu un dzērveņu sukādēm – rezultātā rodas bagātīga un aromātiska garša, kas lieliski saderēs gan ar gaļu, gan veģetāriem ēdieniem. Marinētās bietes savukārt atdzīvojas kombinācijā ar putotu kazas sieru, kaņepju aizdaru un grauzdētu rudzu maizi – eleganta, latviska uzkoda vai viegla maltīte, kas garšos kā restorānā.”
Kā norāda Sirmais, marinētās baravikas pavisam viegli var aizstāt šampinjonus, piešķirot mērcēm dziļāku un autentisku latvisku garšas niansi. Marinētie gurķi kļūst par svarīgu sastāvdaļu cūkgaļas krūtiņai, kas kraukšķīgi cepta ar sīpoliem, papildināta ar dillēm, mārrutkiem un skābo krējumu.
Savukārt sezonas plaukumā savāktie marinētie tomāti esot daudz garšīgāki par ziemā nopērkamajiem svaigajiem, un tie ir lieliski piemēroti mērču gatavošanai – īpaši šakšukai, kas ar marinētiem tomātiem iegūst īpašu saldskābu noti.
Arī marinēti sīpoli var kļūt par interesantu kulinārijas elementu. Ja tos vēlas gatavot mājās, pavārs iesaka violetajiem sīpoliem pievienot cukuru, etiķi un upeņu sīrupu, kas nodrošinās izteiksmīgu krāsu un labu saderību ar gaļas ēdieniem vai salātiem. Protams, arī veikalos nopērkamie marinētie sīpoli būs lielisks papildinājums ziemas ēdienreizēs.
Mārtiņš Sirmais atgādina – konservi nav paredzēti tikai "rezerves dienai". Tie ir gan gardi, gan bagātīgi, un ziemā var kļūt par īstu iedvesmas avotu. Kad ārā valda drēgnums, tieši burku saturs spēj ienest mājoklī siltumu un vasaras garšas atmiņas.
