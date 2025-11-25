Vērtējot sliežu ceļu nākotni Austrumu pierobežā, drošības intereses būs primārās, šorīt intervijā LTV "Rīta panorāmai" pauda iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (JV).
Pēc viņa vārdiem, pašlaik sliedes var turpināt izmantot kravu pārvadājumiem, bet, ja drošības vajadzības liks domāt par šo sliežu ceļu nojaukšanu, tad primāras būs drošības intereses.
Ministrs uzsvēra, ka lemšana par šo jautājumu ir klasificēta informācija, vienlaikus atzīstot, ka tiekot vērtēts, vai un kā vajadzības gadījumā sliedes varētu operatīvi demontēt.
Kā ziņots, starptautisko attiecību un aizsardzības jomas pētnieks Kolins Smits intervijā aģentūrai LETA izteica aicinājumu - lai stiprinātu Latvijas militāro drošību, viņaprāt, ir jānojauc vismaz tie Krievijas platuma sliežu ceļi uz austrumiem no Daugavpils, kas netiek izmantoti, jo bez dzelzceļa Krievijas iespējas veikt kādu iebrukumu Latvijā būtiski sarežģītos.
Savukārt runājot par no Baltkrievijas arī Latvijas virzienā sūtītajām meteozondēm ar kontrabandas cigaretēm, Kozlovskis atzīmēja, ka Latvijā, atšķirībā no Lietuvas, šie lidojošie objekti kritisko infrastruktūru neapdraud. Ministrs gan bažījoties, ka ar zondēm, tām krītot, var bojāt kādu personu īpašumus.
Pēc ministra vārdiem, no baltkrievu puses nav redzama nekāda vēlme no savas puses kavēt šādus kontrabandistus. Šajā gadījumā Baltkrievijas valsts atbalsts varbūt neesot tik izteikts, kā ar migrantu sūtīšanu uz Latvijas robežu, bet noteikti vērojama vismaz baltkrievu atbildīgo iestāžu bezdarbība.
