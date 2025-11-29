Bijušais Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska kancelejas vadītājs Andrijs Jermaks pēc atlūguma iesniegšanas paziņojis, ka dosies uz fronti.
"Es dodos uz fronti un esmu gatavs jebkādām represijām. Esmu godīgs un krietns cilvēks," amerikāņu laikrakstam "New York Post" pavēstīja Jermaks.
"Mani apkaunoja, un manu cieņu neaizsargāja, neskatoties uz to, ka atrodos Kijivā kopš 2022. gada 24. februāra. Tāpēc
es negribu radīt problēmas Zelenskim - es dodos uz fronti,"
pavēstīja Jermaks. Viņš pauda sašutumu par dubļiem, ar kuriem tika apliets, piebilstot, ka vēl lielāku sašutumu izjūt "par atbalsta trūkumu no tiem, kas zina patiesību".
Jermaks laikrakstam "New York Post" nenorādīja, kad tieši gatavojas doties uz fronti un kādā vienībā plāno dienēt.
Kā ziņots, Nacionālais pretkorupcijas birojs (NABU) un Īpašā pretkorupcijas prokuratūra (SAP) piektdienas rītā veica kratīšanu Jermaka dzīvesvietā. Jermaks paziņoja, ka sadarbosies ar izmeklēšanu. Rezultātā pret viņu netika izvirzītas apsūdzības.
Taču neilgi pēc tam Jermaks iesniedza demisijas rakstu, ko Zelenskis pieņēma. "Esmu pateicīgs Andrijam par to, ka Ukrainas nostāja sarunu ceļā vienmēr tikusi pasniegta tāda, kādai tai jābūt. Tā vienmēr bijusi patriotiska nostāja. Taču es vēlos, lai nebūtu nekādu baumu un spekulāciju," teica prezidents.
Krievu dronu triecienā Kijivai divi bojāgājušie un 15 ievainotie
Ukrainas galvaspilsēta Kijiva sestdienas rītā tika pakļauta krievu dronu uzbrukumam, kurā nogalināti divi cilvēki un ievainoti 15, paziņoja varasiestādes Kijivā.
Ievainoto vidū ir bērni, ziņoja Ukrainas Iekšlietu ministrija, norādot, ka vairākos galvaspilsētas rajonos cietušas daudzstāvu mājas un privātmājas.
Pilsētā ap pusnakti bija dzirdamas skaļas eksplozijas, un uz uzbrukumu atbildēja pretgaisa aizsardzības spēki, sacīja amatpersonas.
Kijivas pilsētas kara administrācijas vadītājs Timurs Tkačenko iepriekš norādīja, ka krievu droni intensīvi uzbrukuši galvaspilsētas nomalēs. Kijivas mērs Vitālijs Kličko brīdināja cilvēkus uzbrukuma laikā palikt patvertnēs.
Ir nodarīti postījumi dzīvojamām ēkām vairākos rajonos un automobiļiem, sacīja Kličko.
Kijivas Ševčenko rajonā deg 14 stāvu ēka, savukārt Svjatošinas rajonā drons trāpīja trīsstāvu namam. Tur gājis bojā viens cilvēks.
Dņipro rajonā daļēji sagrauta desmit stāvu ēka, no kuras izglābti trīs cilvēki. Darnicas rajonā bojāta deviņstāvu ēka, kas aizdegusies. Tur gājis bojā viens cilvēks.
Kijivas apgabalā krievu dronu uzbrukumos ievainoti trīs cilvēki Brovaru pilsētā un Fastivas rajonā.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
