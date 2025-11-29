Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas deputāti lēmuši tālākai virzīšanai nodot iniciatīvu, kas paredz civillikumā noteikt dzīvnieku par dzīvu būtni, nevis mantu. Portālā “manabalss.lv” šī iniciatīva jau ieguvusi teju 35 000 iedzīvotāju parakstus. Iniciatīvas autore Marta Mackeviča norādīja, ka šāds regulējums jau eksistējot citās Eiropas valstīs, un šim piemēram vajadzētu sekot arī mums, vēsta 360TV Ziņas.
"Latvija šobrīd uz citu valstu fona izskatās atpalikusi 17.–18. gs. Mums ir jādomā arī par valsts tēlu kopumā, un šis ir veids kā mēs starptautiskajā tiesību arēnā varam pateikt, ka mēs esam mūsdienīga, demokrātiska, attīstīta valsts," sarunā ar 360TV Ziņām norādīja Mackeviča.
Mandātu komisija atbalstīja jautājuma tālāku nodošanu juridiskajai komisijai. Sēdes laikā Tieslietu un Zemkopības ministriju pārstāvji norādīja, ka izmaiņas likumdošanā varētu prasīt vairākus gadus. Iniciatīvas autore gan sagaida ātrāku rīcību no valdības.
Saeimas Mandātu komisijā esošie deputāti lēmumu par iniciatīvas tālāku nodošanu Juridiskajai komisijai atbalstīja vienbalsīgi.
