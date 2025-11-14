Par Latvijas un Eiropas drošību, civilo aizsardzību, atbalstu Eiropas Savienības austrumu flanga pierobežas reģioniem un citiem aktuāliem jautājumiem saruna ar Eiropas Parlamenta (EP) deputātu, vecāko zemessargu Mārtiņu Staķi.
EP viņš ir Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupas loceklis, darbojas Drošības un aizsardzības, kā arī Reģionālās attīstības komitejā.
Kad bijāt Rīgas mērs, jūs arī regulāri piedalījāties Zemessardzes militārajās mācībās. Tas notiek arī tagad?
M. Staķis: Protams. Pēdējās bija Nacionālo bruņoto spēku rīkotās valsts aizsardzības mācības "Namejs 2025", kurās piedalījās aptuveni 12 000 Latvijas un sabiedroto valstu karavīri, zemessargi, kā arī rezervisti. Man šajās mācībās bija jāierodas uz nedēļu oktobra sākumā.
Kāda situācija Zemessardzē, piemēram, ar apgādi, ir tagad, salīdzinot ar laiku, kad tajā iestājāties?
Mans lēmums iestāties Zemessardzē bija saistīts ar Krimas aneksijas notikumiem. Oficiāli tur esmu no 2015. gada. Tā bija reize, kad Latvijā uz iestāšanos mūsu pašaizsardzības organizācijā stāvēja rindās. Labi atceros, kā ar draugiem biju piketā pie Krievijas vēstniecības Rīgā, un pēc tam norunājām – ejam stāties zemessargos!
Pēdējo desmit gadu laikā Zemessardzē bija vērojami divi liela pieplūduma viļņi: pēc 2014. un 2022. gada notikumiem Ukrainā. Ja runājam par ierindas zemessarga materiāli tehnisko nodrošinājumu šo divu pieplūdumu laikā, jāatzīst, ka tā ir nesalīdzināma. Kad iestājos pats, forma, apavi un pārējais ekipējums pārsvarā bija Zviedrijas, Vācijas, ASV un citu sabiedroto valstu ziedojumi. Zemessargi, kuri varēja to atļauties, ekipējumu pirka paši. Godīgi sakot – kad cilvēkam ir motivācija, materiālais nodrošinājums jau nemaz nešķiet tas svarīgākais. Uzdevumus jau varēja veikt arī ar to, kas bija. Bet jau pēc 2015. gada arī Zemessardzē apgāde strauji uzlabojās, labāk kļuva ar katru nākamo gadu.
Konteksts vaicātajam ir par to, vai runāšana un tagad jau arī arvien lielākas naudas piešķiršana militārajam sektoram, salīdzinot ar citām iedzīvotāju vajadzībām, nav pārspīlēta?
Latvijas gadījumā – ja jāaizlāpa vismaz 20 gadus lieli robi, tad vēl ilgi nebūs par daudz. Turklāt citās ES dalībvalstīs šie robi ir vēl lielāki. Cik noprotu, pēdējā reize, kad mūsu sabiedrotajiem ir bijušas pilnas, piemēram, munīciju noliktavas, sakrīt ar Aukstā kara beigu periodu. Pēc tam munīcija pirkta tikai mācību vajadzībām, veidoti nelieli atlikumi eventuālām lokālām un īslaicīgām krīzēm. Jo Eiropā vairākums tomēr uzskatīja, ka tas viss vairs nav vajadzīgs, konvencionālais karš ir pagātne.
Tagad redzam, ka Latvijā ieroču un munīcijas problēmu atrisināsim, jo nauda būs. Tomēr vēl paliek jautājums – kas būs karotāji, un tā jau atkal ir visas Eiropas, ne tikai Latvijas problēma.
Latvija jau ir atģidusies ar valsts aizsardzības mācību skolās, un ar atjaunoto dienestu mēs sākam to risināt. Domāju, ka arī pārējā Eiropā nāksies atjaunot obligāto dienestu – līdzīgi, kā to tagad dara Vācija.