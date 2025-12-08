Valsts policija lūdz iedzīvotāju palīdzību, meklējot bezvēsts pazudušo Andreju Popovu, dzimušu 2015. gadā. Zēns 8. decembra rītā ap plkst. 8.15 devās prom no dzīvesvietas Kleistu ielā, Rīgā, taču skolā tā arī nav ieradies un viņa atrašanās vieta joprojām nav zināma.
Pazudušā puišā pazīmes: augums ap 140–145 cm, kalsnas miesasbūves, īsi gaiši mati. Zēns bija tērpies raibā zaļgani zilā īsā ziemas jakā ar kapuci, tumši zilās džinsa biksēs, pelēkā cepurē ar krāsainām līnijām un pelēkos ziemas sporta apavos. Viņam līdzi bija melna mugursoma.
Policija aicina sabiedrību ieskatīties bērna fotogrāfijā un ziņot par jebkādu informāciju, kas var palīdzēt viņu atrast, zvanot pa tālruni 67085984 vai 112.
