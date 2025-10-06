Entuziastu hokeja līga (EHL) nosoda kautiņu, kas piektdien izcēlās starp "Priedaines" un Ķekavas "Clappers" vienībām, un pārskatīs gadījumu Disciplinārās komitejas sēdē, ziņo turnīra organizētāji.
Piektdien Entuziastu hokeja līgas E6 grupas spēlē Ķekavas komanda ar 6:0 pārspēja "Priedaini".
Aptuveni četras minūtes līdz pamatlaika beigām starp vienībām izcēlās masu kautiņš, kurā iesaistījās arī treneri. Kautiņš noslēdzās ar asiņu traipiem laukuma vidū, un spēlētājiem bija nepieciešama medicīniskā palīdzība.
Svētdien Entuziastu hokeja līga publicēja paziņojumu, kurā nosodīja piektdien notikušo kautiņu starp abām vienībām.
"Mūsu līgas vērtības ir balstītas uz cieņu, godīgumu, sportisko garu un drošu vidi visiem iesaistītajiem. Tādas rīcības, kādas bija redzamas minētajā spēlē, ir kategoriski nepieņemamas un nesaskan ar mūsu pamatprincipiem," teikts paziņojumā.
Paziņojumā norādīts, ka šobrīd tiek noskaidroti apstākļi un analizēts spēles ieraksts, kā arī tuvākajā laikā tiks sasaukta ārkārtas Disciplinārās komitejas sēde, kurā tiks izvērtētas iesaistīto pušu rīcības un pieņemti nepieciešamie mēri.
"Mēs uzskatām, ka sportā ir vieta sacensībai un kaislei, bet nekādā gadījumā tā nedrīkst pāraugt agresijā vai apdraudējumā, tāpēc mēs turpināsim aktīvi strādāt, lai nodrošinātu, ka līga paliek par drošu un cieņpilnu vidi visiem tās dalībniekiem," teikts paziņojumā.
