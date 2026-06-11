Zemeņu stādījumu platība pērn samazinājās, tomēr kopraža kāpa. 

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) ziņo, ka arī pērn zemeņu stādījumu platība turpināja kritumu, jo zemenes audzētas 431 hektāra platībā – par 25 hektāriem mazāk nekā gadu agrāk. Savukārt Lauku atbalsta dienests (LAD) saimnieku atbalstam deklarējuši 349 ha zemeņu, kas ir par 17 hektāriem mazāk nekā 2024. gadā. Tomēr zemeņu kopraža pērn kāpusi – novāktas 1087 tonnas ogu – par 225 tonnām jeb par 20,6% vairāk nekā gadu iepriekš. Arī vidējā ražība kāpusi no 1,85 tonnām līdz 2,5 tonnām no hektāra jeb par 36,2%. 

Valda Laugale, Dārzkopības institūta pētniece, zinātņu doktore, pagājušajā gadā vērsa uzmanību gan uz lielāku uzskaitīto kopražu kaimiņvalstīs Igaunijā un Lietuvā, gan augstāku ražību abās iepriekš nosauktajās valstīs.

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