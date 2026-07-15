"Draugiem Group" runasvīrs un fonda "Uzņēmēji Mieram" līdzdibinātājs Jānis Palkavnieks ilgus gadus centās nedomāt par smagajiem pārdzīvojumiem, ko izraisīja brāļa pašnāvība un mammas depresija. Emocijas viņš apspieda ar darbu, ballītēm un vīna glāzi vakarā, taču ar laiku saprata, ka pats vairs netiek galā. Ar savu pieredzi viņš dalās LTV rubrikā “Dzīvei nav melnraksta”.
Izšķirošs bija sievas teiktais: lai gan Jānis atrodas mājās, viņš pamazām "slīd ārā no dzīves". Pēc vairākiem mēģinājumiem meklēt palīdzību viņš iestājās klīnikā, kur viņam diagnosticēja bipolārus traucējumus.
Tagad Jānis lieto medikamentus, regulāri apmeklē speciālistu un mācās sadzīvot ar diagnozi. Viņš uzsver, ka ārstēšanās nav pasaules gals, bet iespēja atgūt stabilu un pilnvērtīgu dzīvi.
Plašāk par Jāņa pieredzi, ceļu līdz diagnozei un ārstēšanos – skaties video sižetā.
Aptauja
Kur jūs vērstos vispirms, ja saskartos ar smagām psiholoģiskām problēmām?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu