Rīgas pašvaldības policisti mazdārziņos ar dronu naktī atrada un izglāba nosalušu cilvēku, informēja policijas galvenā komunikācijas speciāliste Ieva Lukaža-Apalupa.
Naktī uz 27. novembri Rīgas pašvaldības policija saņēma izsaukumu uz Ziepniekkalnu, kur kādā dārza mājiņā atradās persona, kurai nepieciešama palīdzība.
Ierodoties notikuma vietā, tika apsekota tuvākā apkārtne un mazdārziņu teritorija. Taču tumsas un spēcīgās snigšanas dēļ cilvēku atrast neizdevās.
Tādēļ tika pieņemts lēmums piesaistīt Drošības uz ūdens pārvaldes darbiniekus. Likumsargi turpināja teritorijas apsekošanu ar dronu, kas aprīkots ar termālo kameru.
Pēc intensīviem meklēšanas darbiem ar drona palīdzību meklētais vīrietis tika atrasts un nodots mediķiem, kuri personu nogādāja slimnīcā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu