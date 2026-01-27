Šo piektdien, 30. janvārī, radošajā rūpnīcā "Veldze" notiks apbalvošanas ceremonija "5% ordenis", kurā tiks godināti 2025. gada spilgtākie Latvijas hiphopa notikumi, mākslinieki, dziesmas, bīti, publikācijas un citi sasniegumi. Šogad pirmo reizi ceremoniju varēs skatīties arī tiešraidē "HIPHOPS LV" YouTube kanālā, informē pasākuma rīkotāji.
"5% ordeņa" pasniegšanas ceremonija notiks jau ceturto reizi. Balva šogad tiks pasniegta 28 nominācijās, tostarp "5% reperis", "5% albums", "5% dziesma", "5% bīts" un citās.
Apbalvojuma mērķis ir izcelt plašo un daudzveidīgo ieguldījumu Latvijas hiphopa attīstībā, uzsverot mākslinieku vēlmi augt un pilnveidoties, veicinot diskusiju un analītisku skatījumu uz vietējo repa scēnu, kā arī stiprinot saikni starp klausītājiem un izpildītājiem.
Ceremonijas laikā ar muzikāliem priekšnesumiem uzstāsies Gustavo, f6lex, Ods un citi mākslinieki, bet tiešraidi no pulksten 19.00 varēs vērot "HIPHOPS LV" YouTube kanālā.
"Repa evolūcijai Latvijā viens no vērtīgākajiem un sargājamākajiem faktoriem vienmēr ir bijis organisks entuziasms. Hiphops Latvijā ir izdzīvojis un spējis augt ne tikai dēļ tā panākumiem šovbiznesā un mūzikas industrijā, bet pateicoties veselīgam fanātismam, konkrētu cilvēku enerģijas investīcijām un salīdzinoši nelielas cilvēku grupas entuziasmam. "5% AKADĒMIJA" ir platforma, kur šo dzirksti var redzēt uzturētu dzīvu nelielas, bet entuziastiskas komūnas veidolā, un prestižais "5% ordeņa" novērtējums ir šīs komūnas balss.
Katrs, kam ir interese par repu kā Latvijas kultūrprocesu sastāvdaļu, ir aicināts pievienoties,"
uzsver reperis ansis, "5% ordeņa" apbalvošanas ceremonijas izveidotājs un organizators.
Ceremoniju klātienē varēs apmeklēt tikai nominanti, savukārt pārējiem tā būs pieejama tiešraidē.
"5% ordenis" ir ikgadēja apbalvošanas ceremonija, kas radusies Latvijas lielākajā hiphopa fanu kopienā "5% AKADĒMIJA". To 2022. gadā izveidojis ansis ar mērķi izcelt gada nozīmīgākos notikumus, dziesmas, bītus, repa rindas un cilvēkus, kuri veido un attīsta šo mūzikas žanru Latvijā.
