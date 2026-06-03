Valsts robežsardzes resurss uz Latvijas-Baltkrievijas robežas pašlaik ir noslogots par 200%, intervijā norādīja Valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts.
Viņš sacīja, ka šogad jau novērsti 4577 personu mēģinājumi nelikumīgi iekļūt Latvijā. Pērn šādu mēģinājumu bija vairāk nekā 12 000, un šī gada dinamika liecina, ka šis skaits varētu tikt pārsniegts.
Pēc Pujāta teiktā, ziemas periods bijis mierīgāks, tomēr hibrīdapdraudējuma apstākļos arī ziemā var tikt instrumentalizēti robežpārkāpēji.
Migrācijas instrumentalizācija, viņa vērtējumā, notiek dažādu iemeslu dēļ, tostarp reaģējot uz Latvijas politiskajiem lēmumiem un paziņojumiem. Viņš to saista arī ar aizliegumu sabiedriskajam medijam pārraidīt ziņas krievu valodā, kā arī propagandas vēstījumiem par Ukrainas droniem un it kā "atvērtajām debesīm".
Pujāts norādīja, ka uz Baltkrievijas robežu tiek sūtīti robežsargi arī no citām pārvaldēm. Virsstundu limits netiekot ievērots, un robežsargi nedēļā var strādāt līdz 56 stundām.
Valdība līdz šī gada 30. jūnijam pagarināja pastiprinātās robežapsardzības režīmu Baltkrievijas pierobežā. Tas noteikts Baltkrievijas radītās paaugstinātās nelegālo migrantu plūsmas dēļ. Pastiprinātās kontroles režīms noteikts Ludzā un Ludzas novada pagastos, Krāslavā un novada pagastos, Augšdaugavas novadā, Daugavpilī un Rēzeknes novada Kaunatas pagastā.
Pērn kopumā Valsts robežsardze novērsusi 12 046 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Baltkrievijas-Latvijas robežu. Humānu apsvērumu dēļ robežas šķērsošana pērn nav liegta 31 nelegālajam migrantam. 2024. gadā no Baltkrievijas-Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas tika atturēti 5388 cilvēki, bet humānu apsvērumu dēļ valstī tika uzņemti 26 cilvēki.
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