Par Latvijas vīru volejbola izlases galveno treneri iecelts bijušais valstsvienības spēlētājs un viens no pēdējā laika labākajiem Latvijas volejbola treneriem Uģis Krastiņš.
Izlašu līmenī Krastiņš ir veiksmīgi strādājis ar Ukrainas izlasi, sasniedzot Eiropas čempionāta (2019. gadā) un pasaules čempionāta (2022. gadā) ceturtdaļfinālus. Klubu līmenī viņš strādājis Somijā un Polijā, kur spēcīgajā "Plus Liga" vadīja ukraiņu komandu Ļvivas "Barkom Kazany".
"Uģis Krastiņš ir treneris, kurš starptautiskajā volejbolā sevi pierādījis ar konkrētiem rezultātiem un spēju sagatavot komandu lielajiem turnīriem. Izvērtējām vairākus kandidātus, taču Uģis ir mūsu labākā izvēle. Mums ir svarīgi, ka Latvijas vīriešu izlasi vada latviešu treneris ar plašu pieredzi augsta līmeņa volejbolā – cilvēks, kurš saprot mūsu vidi, spēlētāju mentalitāti un to, kā izlasi attīstīt ilgtermiņā," izvēli pamato Latvijas Volejbola federācijas prezidents Arnis Tunte.
Latvijas vīru izlase rudenī Rumānijā spēlēs Eiropas čempionāta finālturnīrā, grupā tiekoties ar Francijas, Vācijas, Rumānijas, Turcijas un Šveices izlasēm, bet vasarā piedalīsies Eiropas līgas turnīrā.
Tikmēr par aizvadītā gada labākajiem volejbolistiem atzīti Gustavs Freimanis un Marta Levinska, par gada labāko pludmales volejbola duetu piekto reizi pēc kārtas kļuva pasaules čempiones Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova, par uzlecošo zvaigzni Gustavs Auziņš, labāko treneri Daniēle Kaprioti, bet par gada komandu tika sveikta Daugavpils "Ezerzeme/DU".
