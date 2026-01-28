Bezvēsts prombūtnē bijusī Viktorija Mihailova ir veiksmīgi atradusies!
Meitenes pazīmes: augums ap 157 centimetriem, smalka miesasbūve, īsi melni mati. Pazušanas brīdī viņa bija ģērbusies melnā virsjakā un melnās sporta biksēs, kājās — melni, šņorējami garie zābaki.
Valsts policija aicina iedzīvotājus aplūkot meitenes fotogrāfiju un jebkādas informācijas gadījumā par viņas iespējamo atrašanās vietu nekavējoties ziņot, zvanot uz tālruni 112.
