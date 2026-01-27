Jaunā Rīgas teātra aktrise Agate Krista pagājušā gada nogalē pielika punktu aptuveni divus gadus ilgām attiecībām. Taču nesen publiskota fotogrāfija rada pamatu domāt, ka viņas dzīvē varētu būt parādījušās jaunas simpātijas.
Nesen sociālajā medijā "Instagram" parādījās fotogrāfija, kurā Agate Krista redzama kopā ar kolēģi Gerdu Lapošku, raisot minējumus par iespējamu romantisku saikni. Aktrise skaidro, ka viņus vieno cieša draudzība un profesionālas attiecības — abi pazīstami jau kopš skolas laikiem un labi sastrādājas arī uz skatuves.
Fotogrāfijā iemūžinātais brīdis tapis teātra aizkulisēs pēc izrādes "Dzimšanas dienas kūka", kurā abi piedalās.
"Mūsu bilde tapa pēc izrādes "Dzimšanas dienas kūka", kurā abi spēlējam kopā,"
viņa saka un piebilst, ka Lapoška teātrī ir viens no viņai vistuvākajiem cilvēkiem.
