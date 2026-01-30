Ceturtdien Rēzeknē kādā dzīvoklī atrasti pieauguša cilvēka un zīdaiņa mirstīgās atliekas, apstiprināja Valsts policijā.
Policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa amatpersonas saņēmušas informāciju, ka vienā no pilsētas dzīvojamajiem namiem konstatēti divu personu — 1991. un 2024. gadā dzimušu — līķi. Policija abu personu dzimumu neatklāj.
Saistībā ar notikušo ir sākts kriminālprocess, un likumsargi skaidros nāves apstākļus. Ir nozīmētas ekspertīzes, kuru laikā tiks noteikti abu personu nāves cēloņi.
Saskaņā ar sākotnējo informāciju policijai nav pamata uzskatīt, ka notikumā būtu iesaistītas citas personas.
