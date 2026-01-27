Ilggadējais alus darītavas "Valmiermuižas alus" vadītājs un līdzšinējais līdzīpašnieks Aigars Ruņģis "Facebook" ierakstā paziņojis par aiziešanu no darba uzņēmumā. Viņš norādījis, ka otrdiena, 26. janvāris bijusi viņa pēdējā darba diena Valmiermuižā, noslēdzot 18 gadus ilgu posmu.
"Astoņpadsmit gadus Valmiermuiža bija mana sirdsvieta un sirdslieta. Liela laime bija brūvēt latviešu nacionālo dzērienu savā dzimtajā Valmieras pusē un veidot savu mazo ideālo Latviju, skatoties tālāk par savas sētas mietu, lepojoties ar latvisko, sadarbojoties un atbalstot vienam otru," raksta Ruņģis.
Viņš pateicas visiem, ar kuriem kopā veidojis Valmiermuižas stāstu, kā arī ikvienam, kurš gadu gaitā ticējis un sniedzis atbalstu, uzsverot, ka uz paveikto iespējams atskatīties ar gandarījumu.
Alus darītava SIA "Valmiermuižas alus" šogad piedzīvojusi būtiskas pārmaiņas — par uzņēmuma vienīgo īpašnieci kļuvusi AS "Cēsu alus", liecina "Firmas.lv" publiskotā informācija. Izmaiņas Uzņēmumu reģistrā iegrāmatotas sestdien, 17. janvārī.
Vienlaikus notikušas pārmaiņas arī uzņēmuma valdē — tajā iecelta AS "Cēsu alus" valdes priekšsēdētāja un SIA "Piebalgas alus" vienīgā valdes locekle Evija Grīnberga.
Tāpat veiktas izmaiņas "Valmiermuižas alus" statūtos, paredzot, ka turpmāk uzņēmuma valdē būs viens valdes loceklis, kuru dalībnieku sapulce ievēl uz nenoteiktu laiku. Iepriekš statūti noteica trīs valdes locekļu sastāvu, kas arī tika ievēlēts bez termiņa ierobežojuma.
Līdz šīm izmaiņām "Valmiermuižas alus" valdes priekšsēdētāja pienākumus pildīja viens no līdzīpašniekiem Aigars Ruņģis, savukārt valdē darbojās arī Rihards Trumpe un Anita Saulīte.
