Valsts policijas Rīgas Ziemeļu pārvalde izsludinājusi meklēšanā bezvēsts pazudušo 1983. gadā dzimušo Armandu Alksni, kurš nav atgriezies savā dzīvesvietā Rīgā, Augusta Dombrovska ielā.
Pēdējais kontakts ar radiniekiem noticis 4. janvārī, kad vīrietis, iespējams, atradies Krievijā vai Baltkrievijā.
Valsts policija aicina iedzīvotājus iepazīties ar vīrieša fotogrāfiju un jebkādas informācijas gadījumā par viņa iespējamo atrašanās vietu nekavējoties ziņot, zvanot uz ārkārtas palīdzības tālruni 112.
