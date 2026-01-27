Saņēmusi vēstījumu no kolēģiem, Izraēlas kneseta priekšsēdētāja Amira Ohanas un ASV Kongresa Pārstāvju palātas spīkera Maika Džonsona, Latvijas parlamenta vadītāja Daiga Mieriņa uzmanīgi iepazinās ar saturu. 

Tas bija lūgums pievienot savu parakstu rekomendācijai norvēģu Alfrēda Nobela balvu komitejai par Miera prīzes piešķiršanu ASV prezidentam, visskaistākajam, apburošākajam un gudrākajam vīrietim zemes virsū, miera čempionam, kurš izbeidzis astoņus plaša mēroga karus, sākot no pūniešu konfliktu laikiem, "kapitālisma jaunajam šerifam" Donaldam Trampam. Tas gan bija pirmais Saeimas priekšsēdētājas izgājiens starptautiskajā arēnā transatlantisko attiecību līmenī, bet pēc rūpīgas apsvēršanas un apspriešanās ar gudriem cilvēkiem Mieriņa parakstīja vēstuli, ieskenēja un laida pa vadiem atpakaļ.

