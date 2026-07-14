Nakts redzamības vai termālā ierīce? Uzlika vai tēmēklis? Kā pareizi piešaut optiku un kādas kļūdas mednieki pieļauj visbiežāk? Jaunākajā Šauj garām! epizodē kopā ar Viesturu Arklonu runājam par modernajām medību tehnoloģijām un visu, kas medniekam jāzina pirms ierīces iegādes.
Šajā epizodē uzzināsi:
- ar ko atšķiras nakts redzamības un termālās ierīces;
- kad izvēlēties uzliku un kad – tēmēkli;
- kā pareizi piešaut optiku;
- kādas ir biežākās kļūdas un problēmas;
- kam pievērst uzmanību, izvēloties ierīci savām medībām.
Šoreiz viesojamies SIA Ieroči, kur praktiskā pieredzē apskatām dažādus risinājumus un dalāmies ar padomiem, kas palīdzēs pieņemt pareizo izvēli.
Ja plāno iegādāties modernu optiku vai vēlies labāk izprast tās iespējas, šī epizode ir domāta tieši tev.
Lai nebūtu sūdi ventilatorā! Tehnoloģiju lielie noslēpumi! “Šauj garām!” #343 epizode
Epizodi atbalsta veikals SIA Ieroči!
📍 SIA Ieroči – 8 veikali visā Latvijā
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